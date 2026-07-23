KBS교향악단 70주년 특별연주회 사제간 주고 받는 ‘음악 대화’ 인상적 앙코르 곡으로 ‘네 손’의 바흐 마무리

[헤럴드경제=고승희 기자] 관계는 잘 안다고 믿었던 음악을 다시 적는다. 혼자서는 들리지 않던 선율도, 당연하게 여겼던 쉼표도 누군가의 호흡을 만나는 순간 전혀 다른 음악이 된다. 스승이라는 바다에서 제자는 그 어느 순간보다 자유롭게 유영했다.

피아니스트 임윤찬(22)은 지난달 카메라타 잘츠부르크와 모차르트의 깊은 내면을 홀로 응시했다. 찬란한 생애(K.503)를 시작으로 사적인 고백(K.505)을 지나, 심연(K.491)에 이르는 여정은 ‘모차르트’라는 한 인간을 정면으로 마주하는 시간이었다. 불과 한 달 전, 임윤찬에게 모차르트는 침묵과 고독, 자기성찰의 음악이었다.

다시 찾아온 모차르트는 색채가 조금 달라졌다. 스승 손민수(50)와 함께였기 때문일까. 세간에 알려졌다시피 9년 전 시작된 두 사람의 인연은 각별하다. 영재원에서 처음 만나 한국예술종합학교를 거쳐 손민수가 교수로 부임한 미국 뉴잉글랜드 음악원에까지 그들의 인연은 이어졌다. 임윤찬은 스승을 따라 미국으로 거처를 옮기는 당찬 결심을 하기도 했다. 덕분에 임윤찬은 이곳에서 올해 최고연주자 과정을 마쳤다.

사제 듀오가 돌아왔다. 카메라타 잘츠부르크를 지휘한 스즈키 마사토가 KBS교향악단을 이끌며 한 번 더 임윤찬과 만났다. 지난 22일 서울 롯데콘서트홀에서 열린 KBS교향악단의 창단 70주년 특별연주회에서다. 이날의 연주는 스위스 베르비에 페스티벌에서의 사제 듀오 무대와 같은 프로그램이다. 일종의 ‘베르비에 미리보기’인 셈이다.

이날의 무대는 오랜 시간 이어온 사제 관계가 하나의 음악으로 모습을 드러낸 순간이었다.

두 대의 피아노는 서로 제압하지도, 자아를 투사하지도, 연주를 증명하지도 않았다. 두 사람은 25분간 대등한 대화를 이어갔다. 제자가 문장을 시작하면 스승은 다독이듯 그 문장을 이어받아 완성했다. 제자가 빛을 던지면, 스승은 그 빛이 오래 머물 수 있는 공간을 만들었다. 모차르트의 두 대의 피아노를 위한 협주곡 제10번 Eb장조 K.365가 스승과 제자의 시간 위에서 새롭게 태어나는 순간이었다.

두 사람이 한 무대에 서는 것은 지난해 첫 듀오 리사이틀 이후 처음이다. 피아노 배치는 사제 듀오의 서사를 비추는 상징이었다. 두 대의 피아노는 몸체가 톱니바퀴처럼 맞물리는 일반적인 배치에서 벗어나 서로의 얼굴과 어깨, 손끝의 세밀한 떨림과 호흡까지 가장 가깝게 읽을 수 있게 놨다. 나란히 놓인 두 의자 위에서 피아노의 향을 반대로 포갠 것이다.

음악이 시작되니, 피아노의 배치에 고개를 끄덕이게 했다. 활기찬 오케스트라가 긴 서주를 마무리 하자 ‘사제 듀오’는 지휘자의 눈짓도 사인도 없이 첫 박을 맞추며 ‘음악 대화’를 시작했다. 얼굴을 마주하진 않았지만, 두 사람은 모든 감각을 동원해 서로를 보고 들었다. 임윤찬은 스승의, 손민수는 제자의 어깨 들썩임과 팔꿈치의 움찔거리는 순간까지 오감으로 읽었다.

화려한 오프닝 패시지 이후, 제1피아노의 임윤찬은 모차르트 아리아를 부르는 소프라노처럼 말갛고 싱그럽게 노래했다. 레가토 톤을 유지하면서도 손가락엔 음표 하나하나의 싱그러움이 실려 가볍게 굴러갔다. 순결하고 영롱한 음색의 향연이었다.

그 뒤로 등장하는 스승은 온화하고 너그러웠다. 같은 선율을 한 옥타브 아래에서 연주하면 때론 무겁고 둔탁하게 느껴질 수 있지만, 손민수의 음악엔 그것과는 다른 깊이가 스몄다. 타건의 깊이를 덜어내고, 고개를 끄덕이듯 가만히 주제 선율을 이어받았다. 끝을 가늠할 수 없는 바다처럼, 모든 별을 품고도 흔들리지 않는 밤하늘처럼, 그는 모든 음표들이 뛰어놀 수 있는 거대한 오선지를 만들어갔다. 서두르지 않았고, 어떤 음도 가볍게 흘려보내지 않았다.

첫 스튜디오 앨범인 ‘쇼팽 에튀드’를 냈을 당시 가진 화상 간담회에서 “첫 음이 심장을 강타하지 않으면 연습이 아니다”라고 했던 임윤찬의 말이 떠오르는 음악이었다. 손민수의 첫 음은 공연장의 공기를 바꿨다. 마치 프롤로그처럼 스승은 두 사람 음악의 큰 흐름을 첫 선율로 들려줬다. 그는 제자가 가장 자유롭게 날아오를 수 있는 세계를 만들어주고 있었다.

단단한 바탕 위에서 임윤찬은 튀어 올랐다. 그는 박제된 악보를 되살리듯 유연하게 미끄러졌고, 살아있는 생명처럼 모차르트와 호흡했다. 임윤찬이면서 모차르트였고, 모차르트이면서 임윤찬이었다. 사제 듀오의 대비는 선명했지만, 충돌하지 않았다.

2악장에 접어들면 듀오의 언어는 더 단단해졌다. 둘은 악보에만 시선을 두지 않았다. 음악이 시작되기 전후로, 듀오의 연주를 마치고 오케스트라가 이어갈 때, 틈틈이 서로를 바라보며 눈짓으로 고개를 끄덕였다.

제자가 프레이즈를 마치면 스승은 따스한 미소로 받아냈고, 아주 미세한 루바토마저 놓치지 않고 반응했다. 두 대의 피아노는 서로에게 기대며 음악을 만들어갔다. 한 사람이 노래하면 다른 사람은 그것을 감쌌고, 한 사람이 숨을 고르면 다른 사람은 침묵까지 이어받았다.

모차르트의 우아한 품격에 허무와 애수가 곳곳에 스몄다. 사제 듀오는 오페라 속 주인공의 이중창을 부르듯 선율을 주고받았다. 감정 과잉으로 치닫지 않는 고전의 절제와 품격이 스몄다. 2악장에선 피아노의 대화는 물론 오케스트라와도 밀도 높은 조화를 이뤘다. 목관 악기의 고독이 밀려올 때 피아노는 섬세하게 셋잇단음표를 포개며 조화로운 음색을 만들었다. 두 대의 피아노가 만들어내는 정교한 울림과 말간 터치가 입체적인 음향을 설렸다. 스즈키 마사토의 민첩한 지휘로 KBS교향악단은 독주자들의 유연한 루바토와 미세한 템포 변화를 기민하게 포착, 두 연주자가 주고받는 자유로운 호흡을 단단하게 받쳐주는 거대한 음향적 울타리가 됐다.

피아노 배치는 2악장에서도 빛이 났다. 두 사람은 서로의 어깨가 움직이는 속도와 건반을 누른 뒤 떼는 ‘찰나의 순간’까지 감지했다. 템포의 미세한 밀고 당김을 완벽하게 ‘동기화’한 것이다.

1악장의 우아함을 이어받은 3악장은 역동적 리듬으로 축제 같은 분위기가 만들어졌다. 한 치의 흔들림 없는 추진력으로 사제 듀오는 모든 당김음 리듬을 뽑아냈다. 16분음표의 지평과 연속 트릴, 질주하는 아르페지오가 두 피아노 사이를 교차하며 교감했고, 쇄도했다. 빨라지는 속도에 임윤찬이 악보를 넘기는 소리마저 음악이 됐다.

스승이 잡아주는 단단한 뼈대와 고전주의의 질서 위에서 임윤찬은 소년 모차르트처럼 거침없이, 그러나 명민하게 움직였다. 장식음은 웃음처럼 흩어졌고, 트릴은 장난처럼 튀어 올랐다. 스승은 모든 것을 품는 바다였다. 그는 화려하지 않았다. 제자의 소리를 감싸 안았다. 자신의 존재감을 드러내기보단 제자의 음악이 피어나도록 음악의 뼈대를 세웠다. 스승이 있었기에 제자는 자유를 얻었고, 제자가 존재했기에 스승의 존재와 깊이는 더 선명하게 드러났다. 두 사람은 어느덧 음악처럼 서로를 완성하는 존재가 됐는지도 모르겠다.

곡의 말미 카덴차는 화려한 절정이었다. Eb장조에서 시작에 수없이 전조하며 치닫는 긴장감을 사제 듀오는 즉흥적 호흡으로 만들어냈다. 단조의 어둠이 비추다 장조의 해방감이 만들어질 때 사제 듀오는 내내 한 몸처럼 반응하며 카타르시스를 안겼다.

이 무대를 함께 만든 스즈키 마사토는 한국 관객들에게 잊지 못할 얼굴이 됐다. 그는 오케스트라를 빈틈없이 움직이며 두 사람의 대화를 경청했다. 연주 내내 임윤찬을 ‘아빠 미소’로 바라보는 모습 역시 인상적이었다. 1962년 국립오페라단의 ‘돈 조반니’ 초연 당시 연주한 이 작품의 서곡을 시작으로 드보르자크 교향곡 제8번 G장조 Op.88에 이르기까지 마사토 지휘자는 악기 하나하나를 되살려 살아있는 오케스트라로 빚어냈다. KBS교향악단의 중저음 현의 향연도 인상적이었다.

사제 듀오의 앙코르는 기습 선물이었다. 두 사람은 두 대의 피아노를 떠나 한 대의 피아노에서 ‘네 개의 손’으로 하나의 음악을 만들었다. 이날의 앙코르에도 이유가 있었다. 애초 이 공연은 처음부터 결말을 향해 있었다. ‘두 대의 피아노’가 말을 걸고, 이내 ‘하나의 건반’으로 포개지는 흐름이다. 바흐의 칸타타 BWV 106 ‘하느님의 시간이 최고의 시간(Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, Actus Tragicus)’ 중 첫 시작을 알리는 기악 도입부 ‘소나티나(Sonatina)’였다.

스승 손민수가 저음으로 든든한 화성적 지대를 만들어가자, 제자 임윤찬은 구원의 선율을 이어갔다. 유려하고 따뜻한 프레이징은 손민수가 다진 지적인 베이스 라인 안에서 안전하게 울려 퍼졌다. 두 대의 피아노에서 시작해 한 대의 피아노로 무대는 막을 내렸다. 바흐는 소박한 우아함과 따뜻한 위로를 품었다. 열세 살 소년과 스승으로 만나 오랜 세월 서로의 음악을 길어 올린 두 사람의 시간이, 마지막 음표와 함께 공연장에 오래 머물렀다.