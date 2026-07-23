말 최고시속 68㎞…외계인 못 따돌려 말타고 사람 낚아채기 “어렵지만 가능”

[헤럴드경제=조용직 기자] 나홍진 감독의 신작 ‘호프’가 극장가를 달구는 가운데, 관객들 사이에서 유독 화제가 된 장면이 있다. 배우 조인성이 말을 타고 숲과 국도를 질주하는 추격 시퀀스다. 조인성은 이 장면을 위해 3개월간 매주 2~3일씩 승마 훈련을 받았고, 주요 액션 장면을 CG의 도움 없이 직접 소화한 것으로 알려졌다. 그렇다면 스크린 속 그 장면들은 실제로 어디까지 가능한 것일까. 한국마사회의 설명으로 궁금증을 풀어봤다.

극 중 말의 속도는 얼마나 될까

영화 속 말의 품종을 특정할 수는 없지만, 일반적으로 가장 빠르다고 알려진 경주마 품종인 ‘서러브레드’의 평균 최고 속도는 시속 60㎞ 정도다. 서울경마공원의 2000m 경주 최고 기록 2분 4초 3을 시속으로 환산하면 약 58㎞가 나온다. 기네스 세계기록에 오른 경주마 최고 속도는 70.35㎞다.

다만 영화 속 무대는 경마장이 아니다. 평탄한 모래 주로가 아니라 나무와 바위가 뒤엉킨 숲이고, 시야가 막힌 험지에서의 전력 질주는 실제 승마에서는 극히 위험해 반드시 속도를 제한한다. 마사회 관계자는 “숲길에서 낼 수 있는 현실적인 속도는 경마장 기록보다 상당히 낮을 수밖에 없다”며 “자동차만큼 빨리 달리는 외계인이 말 한 마리를 놓치는 것은 영화적 허용”이라고 말했다.

그 속도로 계속 달릴 수 있을까

없다. 이것이 영화와 현실의 가장 큰 차이다. 말은 마라토너라기보다는 폭발적인 단거리 주자다. 경마 경주 거리가 대부분 1,000~3,000m대에 머무는 것도 이 때문으로, 최고속도에 가까운 질주는 체력소모가 크기 때문에 오랜시간 지속하기 어렵다.

즉, 현실의 말 추격전은 시종일관 전력질주가 아니라 질주와 감속을 반복하며 호흡을 고르는 형태에 가깝다. 조인성 배우가 말한 “말과 호흡을 맞추는 어려움”에는 말의 체력을 읽고 배분하는 감각도 포함된다.

달리는 말 위에서 사람을 낚아채는 것이 가능한가

극 중 어촌계 리더 현호(서범식 분)가 말을 몰며 조인성을 낚아채는 장면은 “저게 가능한가”라며 많은 관객의 입을 벌어지게 한 대목이다. 한 손으로 고삐를 쥐고, 다른 한 손으로 성인 남성을 들어 올리는 동작이기 때문이다.

결론은 “극히 어렵지만 불가능하지는 않다”이다. 근거는 뜻밖에도 한국의 전통 무예에 있다. 조선시대 ‘마상재(馬上才)’는 달리는 말 위에서 서기, 눕기, 몸을 옆구리로 숨기기 등을 겨루던 종목으로, 기병의 기마 숙련도를 높이기 위한 군사 훈련 종목이자 조선통신사가 일본에 선보이던 국가 대표 기예였다. 달리는 말 위에서 상체를 크게 움직이는 동작은 훈련된 사람과 말에게는 수백 년 전부터 실재한 기술이었던 셈이다.

배우의 이력도 설득력을 더한다. 현호 역의 서범식은 무술감독 출신의 베테랑 배우이며, 영화의 첫 티저 포스터에서 말을 타고 등장한 인물도 그였다. 다만 마사회 관계자는 “훈련된 배우와 촬영용 마필, 안전 관리 인력이 갖춰진 통제된 환경에서만 가능한 동작이다. 일반적으로 쉽게 따라할 수 없다”고 전했다.

말 한 마리에 두 사람이 타고 질주할 수 있나

극 중에는 한 마리 말에 두 사람이 함께 올라 달리는 장면도 등장하는데, 짧은 거리는 가능하지만 말에게 가해지는 부담이 크기 증가하기 때문에 일반적인 승마 방식으로 권장되지는 않는다. 말이 감당할 수 있는 하중은 말의 품종과 체격, 근육량, 훈련 정도뿐 아니라 안장과 장비의 무게, 이동거리 등에 따라 달라지지만, 승마 업계에서는 통상 말 체중의 20% 이내를 권장 기준으로 삼는데, 500㎏인 말이라면 사람과 안장을 합쳐 100㎏ 안팎이 권장된다. 성인 남성 두 명이 타면 무게는 단숨에 150㎏ 안팎으로 뛴다. 속도가 떨어지는 것은 물론이고, 장거리 이동은 말의 부담과 안전 위험이 매우 커진다.

말 위에서 총을 쏘면 말이 놀라지 않나

이 역시 전통에 답이 있다. 달리는 말 위에서 활을 쏘는 ‘기사(騎射)’는 마상재와 함께 우리 조상들이 겨루던 대표적 기마 무예였다. 관건은 사람보다 말이다. 포식자로부터 도망치도록 진화한 말은 큰 소리에 극도로 민감해, 총성에 놀라지 않도록 하는 ‘둔감화 훈련’이 반드시 선행돼야 한다. 촬영에 투입되는 말들은 이런 훈련을 거친 전문 마필이다.