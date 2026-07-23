도시개발·원전·데이터센터 등 사업 확대 베트남 스타레이크시티 성공 모델 안착 인니에 “에너지+디지털 인프라” 결합 제안 ‘투자·개발·운영’ 글로벌 디벨로퍼 도약

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 미국, 아프리카와 함께 글로벌사업의 3대 미래 핵심전략 시장인 동남아시아 공략에 속도를 내고 있다. 베트남과 인도네시아를 핵심 거점으로 도시개발은 물론 데이터센터, 원전, 에너지 인프라 등 미래 성장사업까지 사업영역을 확대하며 글로벌 디벨로퍼로서의 입지를 강화하는 중이다.

베트남, 한국형 신도시 성공모델 구축…미래 인프라 사업 ‘발판’

23일 관련업계에 따르면 베트남은 대우건설의 해외사업 역사에서 가장 성공적인 개발사업 성과를 보여준 시장이다. 대표적인 사례로 꼽히는 하노이 ‘스타레이크시티(Starlake City)’는 국내 건설사가 해외에서 추진한 한국형 신도시 개발의 대표 사례로 평가받고 있다.

대우건설은 스타레이크시티에서 사업 기획부터 토지보상, 인허가, 자금조달, 시공, 분양, 관리·운영까지 개발 전 과정을 직접 수행하며 디벨로퍼 역량을 입증했다. 특히 삼성전자, CJ, 이마트, 신라호텔 등 국내 주요 기업들의 베트남 진출을 이끌어내는 마중물 역할을 수행했으며, 현지 고용 창출과 경제 활성화를 통해 한-베트남 경제협력의 핵심 플랫폼으로 자리매김했다.

이 같은 성공 경험은 새로운 도시개발사업으로 이어지고 있다. 흥옌성에서 추진 중인 ‘끼엔장 신도시 개발사업’은 타이빈시 일대 약 96헥타르(ha) 부지에 주거시설과 상업시설, 아파트, 사회주택 등을 조성하는 프로젝트로, 오는 2035년까지 새로운 도시로 개발될 예정이다.

또한 동나이성 ‘년짝 신도시 개발사업’은 약 55ha 규모의 부지에 아파트와 빌라, 복합·상업시설 등을 조성하는 사업이다. 현재 토지보상과 기반시설 공사가 완료됐으며, 용지 매각과 자체 개발사업 추진이 가능한 단계에 진입했다. 올해 빌라 분양도 예정돼 있어 본격적인 사업 성과가 기대된다.

대우건설은 도시개발을 넘어 국가 핵심 인프라 사업 진출도 적극 추진하고 있다. 지난 4월에는 베트남 정보기술(IT)·인프라 개발기업 사이공텔(SaigonTel)과 데이터센터 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 데이터센터 시장 진출 기반을 마련했다. 최근 베트남 정부가 데이터센터 관련 제도 개선과 투자 확대 정책을 추진하는 가운데, 이번 협력은 향후 디지털 인프라 사업 확대의 중요한 출발점으로 평가된다.

향후 닌투언 원전 2호기와 베트남 북남 고속철도 등 국가 기간망 사업에도 적극 참여할 계획이다. 특히 닌투언 원전 2호기는 체코 두코바니 원전 이후 K-원전의 차기 해외 수출 후보사업으로 꼽힌다. 대우건설은 그동안 축적한 원전 시공 경험을 바탕으로 한전, 한국수력원자력 등과 함께 ‘팀코리아’의 일원으로 참여하기 위해 준비하고 있다. 대우건설은 최근 국내외 원자력 사업 협력을 지속 확대하며 해외 원전시장 진출 기반도 강화하고 있다.

40년 신뢰 쌓은 인도네시아, 복합개발 사업 본격화

인도네시아 역시 대우건설이 미래 핵심 전략시장으로 집중 육성하는 국가다. 대우건설은 1986년 인도네시아에 처음 진출한 이후 약 40년 동안 크라프트 제지공장(Kraft Paper Plant), 디스트릭트8(District 8), 탕구 액화천연가스(LNG) 확장 프로젝트(Tangguh Expansion Phase 2) 등 건축과 플랜트, 산업설비 분야에서 총 7건, 약 5억4천만 달러 규모의 프로젝트를 성공적으로 수행하며 신뢰를 쌓아왔다.

이 같은 사업 경험을 바탕으로 도시개발 분야에서도 새로운 도전에 나서고 있다. 지난 4월 프라보워 수비안토 대통령의 방한을 계기로 열린 한·인도네시아 경제협력 행사에서는 시나르마스 랜드, 해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 함께 BSD 신도시 개발사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이 사업은 자카르타 서남부 BSD 신도시 내 약 46ha 부지에 약 1500세대 규모의 단독주택과 상가주택을 조성하는 프로젝트다. 한국형 주거문화와 라이프스타일을 접목한 새로운 주거단지를 조성해 지역의 대표 랜드마크로 발전시킨다는 계획이다.

최근에는 미래 에너지와 디지털 인프라를 결합한 새로운 개발 모델도 제안했다. 지난 9일 인도네시아를 방문한 정원주 대우건설 회장은 수긍 수파르워토 하원 에너지위원장과 토도투아 파사리부 투자·다운스트림부 차관 등을 만나 LNG 플랜트와 발전 인프라, 소형모듈원전(SMR), 기가와트(GW)급 AI 데이터센터를 하나로 결합하는 ‘올인원(All-in-one) 융복합 개발모델’을 제안했다.

대우건설이 축적해 온 LNG 플랜트 및 에너지 인프라 시공 경험을 기반으로 제안한 이 모델에 대해 인도네시아 정부도 높은 관심을 보이며 사업 추진을 적극 지원하겠다는 의사를 밝혔다. 현재는 사업 추진에 대한 공감대를 형성한 단계로, 향후 현지 실사와 구체적인 사업계획 수립, 정부와의 추가 협의를 진행할 예정이다.

투자·개발·운영 아우르는 글로벌 디벨로퍼 도약

대우건설은 베트남에서 축적한 도시개발 경험을 기반으로 인도네시아에서도 한국형 복합도시 개발 모델을 확대하는 동시에 데이터센터와 원전, 철도, 발전 인프라 등 미래 성장산업까지 사업영역을 넓혀가고 있다. 특히 도시개발과 에너지, 디지털 인프라를 결합한 복합 개발 모델은 대우건설이 단순 시공사를 넘어 기획과 투자, 개발, 운영을 아우르는 글로벌 디벨로퍼로 도약하기 위한 핵심 전략으로 평가된다.

대우건설은 베트남과 인도네시아를 전략 거점으로 삼아 미래 성장동력을 확보하고 글로벌 시장에서 새로운 성공 스토리를 이어간다는 계획이다. 동남아시아의 높은 경제성장률과 도시화, 디지털 전환 수요 등은 성장 잠재력을 높이는 요인으로 꼽힌다.

대우건설 관계자는 “베트남과 인도네시아는 단순한 해외 진출 시장이 아니라 대우건설의 미래 성장을 이끌 핵심 전략 거점”이라며 “대우건설은 글로벌 디벨로퍼로 도약하기 위해 국가별 성장전략에 맞춘 맞춤형 사업을 지속 발굴하고, 현지 정부 및 파트너들과 긴밀한 협력을 통해 동남아 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 대우건설은 최근 미국 뉴저지주에서 추진되는 ‘팰리세이즈 파크 주거개발사업’ 투자를 최종 확정하는 등 핵심 전략사업 추진에 박차를 가하고 있다.