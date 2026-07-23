고향사랑기부금 활용해 110여 명 대상 영양제·영양식 지원...약사회와 협력해 개인별 관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 지난 10일부터 고향사랑기부제로 조성한 기금을 활용해 방문 건강관리 사업 대상 저소득 어르신 110여 명에게 맞춤형 영양제와 영양식을 지원하고 있다.

이번 사업은 영양 불균형 개선과 만성질환 관리가 필요한 어르신의 건강 증진을 위해 마련됐으며, 오는 10월까지 운영한다.

은평구는 은평구약사회와 협력해 대상자의 건강 상태와 복용 약물 등을 바탕으로 유산균, 콘드로이친, 코엔자임Q10, 영양식 등 개인별 맞춤형 지원 품목을 선정했다.

또, 구는 지난 5월 사업에 앞서 방문 건강관리 전담 간호사를 대상으로 약물 관리와 영양제 관련 교육을 실시했다. 방문 간호사는 교육 내용을 바탕으로 대상 어르신 가정을 방문해 영양제와 영양식을 전달하고 복용 방법과 영양관리 요령을 안내하는 등 건강관리를 지원하고 있다.

김미경 은평구청장은 “어르신들은 여러 종류의 약을 함께 복용하는 경우가 많아 영양제 선택과 복용에도 전문적인 관리가 필요하다”며 “약사회와 협력한 맞춤형 영양 지원과 복약 관리를 통해 어르신들의 건강한 일상을 지원하겠다”고 말했다.