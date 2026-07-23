관광 유튜브 ‘비짓강남’, 숏폼·글로벌 콘텐츠로 2년 연속 대상 카카오톡 챗봇, 민원 접근성과 이용 편의 높여 최우수상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 김현기)가 ‘2026 소셜아이어워드’에서 관광 유튜브 채널 ‘비짓강남’으로 대상을, 강남구청 카카오톡 채널로 최우수상을 각각 받았다.

시상식은 7월 23일 양재 엘타워 그랜드홀에서 열린다.

소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주최하는 국내 최대 규모의 소셜미디어 시상식이다. 기업과 공공기관이 운영하는 사회관계망서비스와 디지털 채널을 대상으로 브랜딩, 콘텐츠, 서비스, 이용자 경험 등을 종합 평가한다. 인터넷 전문가 평가위원단 4000명이 예선과 본선, 결선 심사를 거쳐 수상작을 선정한다.

관광 유튜브 채널 ‘비짓강남’은 지난해 공공서비스 분야 대상에 이어 2년 연속 대상을 받았다. 짧은 영상 중심의 콘텐츠와 해외 관광객을 위한 맞춤형 정보를 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

비짓강남은 공무원이 직접 출연해 최신 밈(Meme)을 활용한 상황극과 맛집 탐방, 관광지 체험 등을 선보였다. 외국인 관광객이 바로 활용할 수 있는 관광코스와 맛집, 교통 이용법도 영어와 중국어권 이용자의 시청 방식에 맞춰 제작했다. 코엑스와 가로수길뿐 아니라 노포와 골목상권, 지역 맛집을 소개하며 지역경제 활성화에도 힘을 보탰다.

강남구청 카카오톡 채널은 디지털 민원서비스의 접근성과 편의성을 높인 성과를 인정받아 최우수상을 차지했다. 구는 올해 2월 서울시 자치구 최초로 카카오톡 챗봇을 구축했다. 구민은 별도 앱을 설치하거나 복잡하게 검색하지 않아도 채팅창에서 필요한 민원서비스를 안내받고 관련 서비스로 바로 이동할 수 있다.

평가위원단은 카카오톡 채널이 단순한 정보 전달을 넘어 실제 민원 해결로 이어지는 서비스를 구현했다고 평가했다. 많은 주민이 사용하는 메신저를 행정서비스와 연결, 이용자가 원하는 정보를 직관적으로 찾도록 설계한 점도 좋은 평가를 받았다.

구는 비짓강남의 숏폼·글로벌 관광 콘텐츠를 확대, 카카오톡 채널의 민원 안내 기능도 지속해서 개선할 계획이다. 관광객에게는 강남의 매력을 쉽고 재미있게 알리고, 구민에게는 더 빠르고 편리한 디지털 행정서비스를 제공한다는 방침이다.

김현기 강남구청장은 “이번 수상은 관광객에게는 유용하고 재미있는 강남 정보를, 구민에게는 쉽고 편리한 행정서비스를 제공하려 한 노력을 인정받은 결과”라며 “참신한 관광 콘텐츠로 강남의 매력을 널리 알리고, 구민이 체감하는 디지털 행정서비스도 지속해서 확대하겠다”고 밝혔다.