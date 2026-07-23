[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 쥬얼리 출신 조민아(조하랑으로 개명)가 보험설계사로 전국 6위에 올랐다고 밝혔다.

국내 대형 손해보험사 소속 설계사인 조민아는 23일 자신의 인스타그램에 “2026년 상반기 결산 전국 6위 수상”이라며 인증 사진을 올렸다.

그는 “보험왕으로 매달 받는 박수도 정말 감사한데 의미 있는 큰 상을 받았다”며 “수상하면서 받는 응원에 큰 힘을 얻어 매 순간 더욱 힘차게 해낼 수 있다”고 밝혔다.

이어 “미국, 태국, 대한민국 전국 각지에 제 보장을 받고 계신 고객님들이 많음에 뿌듯함과 책임감을 느낀다”며 “앞으로도 꾸준하게 할 수 있는 최선을 다하겠다”고 다짐했다. 또 아들을 향해 “강호야, 엄마 상 탔어”라고 적었다.

조민아는 2002년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 활동했으며, 2006년 팀을 탈퇴했다. 2020년 비연예인과 결혼해 아들을 얻었지만 2022년 이혼했다. 그가 보험설계사로 활동하고 있다는 사실이 알려진 것은 2년 전이다.

조민아는 최근 서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 출연해, ‘보험왕’에 22차례 선정됐고 전국 매출 1위를 기록한 적도 있다고 자랑한 바 있다. 또 “회사에서는 ‘사막에서도 정수기를 팔 사람’이라는 말을 들을 정도”라며 “연봉은 억대지만 수수료 체계라 월급이 일정하지는 않다”고 했다. 그는 “이혼 후 전 남편이 집을 담보로 받은 대출까지 내가 책임지게 됐다. 빚을 갚기 위해 정말 쉼 없이 일했다”고 말했다.