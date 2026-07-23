- ‘MOIP 테크 콘서트’ 개최…반도체·차세대 열관리 솔루션·차세대 배터리 최신기술 설명회 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 연구자와 특허심사관이 직접 소통하며 기술과 특허를 연결하는 지식재산의 새로운 민관 협력 모델이 첫 선을 보였다.

지식재산처 23일 국제지식재산연수원(대전 유성구)에서 SK그룹과 함께 ‘MOIP(Ministry of Intellectual Property) 테크 콘서트’를 개최했다.

이번 행사에서는 SK하이닉스, SK이노베이션, SK온의 연구진이 각각 고대역폭 메모리(HBM), ​차세대 열관리 솔루션(액침냉각), 차세대 배터리 최신기술을 소개한다. 특허심사관들은 연구진과 함께 최신 기술 동향과 특허 쟁점을 논의하며, 첨단기술에 대한 이해를 높이고 심사 전문성을 강화할 예정이다.

이번 행사에서 다루는 HBM과 차세대 열관리 솔루션, 차세대 배터리 기술은 정부가 추진하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’​의 핵심기술 중 하나다. 지식재산처는 미래기술 육성과 함께 이를 뒷받침하는 글로벌 특허 경쟁력을 확보하는 데 정책 역량을 집중한다는 계획이다.

또한, 정연우 지식재산처 차장과 장정환 SK SUPEX추구협의회(SK그룹 경영의 최고 협의기구) 부사장이 참석하는 지식재산 정책 간담회도 열린다. 간담회에서는 첨단분야 글로벌 특허 경쟁력 강화와 AI 시대에 맞는 지식재산 제도개선 방안 등을 논의했다.

기술혁신 속도가 빠른 첨단산업에서는 연구 현장의 기술을 정확히 이해하는 것이 정확한 특허심사와 강한 특허 창출의 출발점이다.

지식재산처는 이번을 시작으로 미래모빌리티, 바이오·식품, 첨단소재 등 국가전략기술 분야를 중심으로 ‘MOIP 테크 콘서트’​를 지속 개최해 산업계와의 소통을 확대할 계획이다.

장정환 SK SUPEX추구협의회 부사장은 “기술 경쟁력이 곧 글로벌 경쟁력으로 연결되므로 우수한 기술을 신속하고 강한 특허로 보호하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “오늘처럼 연구자와 심사관이 직접 소통하는 자리가 늘어나는 것을 환영하며, SK그룹도 앞으로 지식재산처와 긴밀히 협력해 대한민국 첨단산업의 특허 경쟁력 강화에 힘을 보태겠다”고 말했다.

정연우 지식재산처 차장은 “지식재산처는 우리 기업의 첨단기술을 세계 시장에서 통하는 강한 특허로 연결하는 역할을 담당하고 있다”며 “MOIP 테크 콘서트가 산업계와 특허심사관이 함께 미래 기술을 이해하고 우리 핵심기술 특허 경쟁력을 높이는 대표적인 소통의 장이 되도록 적극 추진하겠다”고 밝혔다.