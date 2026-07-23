[헤럴드경제=함영훈 기자] 653억원이나 투입된 강원특별자치도 인제군 ‘남면 통합하수처리장’과 ‘상남2 공공하수처리장’ 신설 공사가 모두 마무리됐다.

한국환경공단과 인제군이 관내 하천 수질을 보호하고 주민들의 보건위생 환경을 개선하기 위해 추진해 온 역점사업이다. 오는 8월 한국환경공단으로부터 인계인수 절차가 진행된다.

인제군 일부 지역은 일반 가옥 및 군부대 등에서 발생하는 하수로 인해 방류수역의 수질 오염 우려가 꾸준히 제기돼 국내 최고 청정지대라는 명성에 위협받았다.

이번 두 곳의 공공하수처리시설이 본격 가동됨에 따라 주요 하천의 수질 오염을 근본적으로 차단하고 지역 주민들에게 한층 쾌적한 환경을 제공할 수 있게 됐다.

남면 부평리 산40-16번지 일원에 신설된 남면 통합하수처리장에는 총사업비 435억 7500만원이 투입됐다. 국비 271억 5100만원과 수계기금 73억 7300만원, 도비 19억 7700만원, 군비 70억 7400만원이 각각 반영됐다.

부평리 시설은 하루 2700㎥의 하수를 처리할 수 있는 규모로, 오수관로 27.03km, 맨홀펌프장 17개소, 배수설비 239가구 등이 함께 구축됐다.

2023년 4월 착공에 들어간 뒤 39개월간의 공사를 거쳐 올해 6월 시설 공사를 완공했다. 앞서 올해 1월부터 4월까지 진행된 종합시운전을 성공적으로 마쳤으며, 7월 군관리계획 변경 결정 및 건축사용허가, FMS 시설물 등재를 거쳐 오는 8월 최종 인계인수를 앞두고 있다.

상남면 상남리 및 미산리 795번지 일원에 들어선 상남2 공공하수처리장에는 국비 135억 2300만원, 수계기금 34억 8000만원, 도비 10억 5500만원, 군비 36억 9400만원 등 총사업비 217억 5200만원이 투입됐다.

시설 규모는 하루 처리용량 1100㎥로, 하수관로 5.90km, 맨홀펌프장 5개소, 배수설비 42가구가 조성됐다. 2023년 4월 착공해 올해 1월 준공을 완료했으며, 5월 군관리계획 변경과 건축사용허가를 마친 뒤 위탁업체를 통해 현재 안정적으로 운영 중이다. 상남2 처리장 역시 오는 8월 한국환경공단으로부터 인계인수를 거쳐 군 관리체계로 전환 될 예정이다.

인제군 김상길 하수도시설팀장은 “남면과 상남 지역의 오랜 숙원이었던 공공하수처리장 신설이 마무리 단계에 접어들었다”라며 “오는 8월까지 인계인수 절차를 차질 없이 마치고, 철저한 시설물 관리로 청정 인제의 수질 환경을 지켜나갈 것”이라고 말했다.