삼성전자 ‘갤럭시 언팩 2026’ 애플 시장 진출 “환영한다” 자신감 “삼성 7년 쌓은 기술 못 따라올 것” 가격 인상에 “소비자 부담 최소화”

노태문(사진) 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)이 갤럭시 Z 8시리즈에 대해 폴더블폰 역대 최대 판매고를 기록하겠다는 목표를 내걸었다.

기존 갤럭시 Z 시리즈에 새로운 폼팩터(기기)인 갤럭시 Z 폴드8이 추가돼 ‘3종’이 완성된 만큼, 새로운 수요가 있을 것이라는 판단에서다. 특히 폴더블폰 시장 진입을 예고한 애플에 대해서는, 삼성이 시장을 지속적으로 선도할 것이라며 1위 수성 의지에 대한 자신감을 드러냈다. ▶관련기사 4면

22일(현지 시간) 노 사장은 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026 간담회’에서 “완성된 폴더블 라인업 3종을 함께 선보이는 ‘첫 해’이고, 갤럭시 Z 폴드8 수요를 더해 올해 Z 시리즈는 역대 폴더블 중 최대 판매를 목표로 하고 있다”며 이같이 밝혔다.

노 사장은 폴더블폰 시장 진입을 예고한 애플에 대해서는 “삼성이 계속해서 폴더블폰 시장을 선도할 것”이라며 자신감을 보였다.

그는 “성숙한 시장에는 더 많은 기업이 들어올 것이며 저희는 이를 환영한다”며 “그만큼 폴더블이 대세가 됐고 시장도 더 커질 것이라고 생각하기 때문”이라고 언급했다.

그러면서 그는 “접는 스마트폰을 처음 선보인 이후 7년간 쌓아온 기술과 고객에 대한 이해는 하루아침에 따라잡을 수 있는 것이 아니다”라고 강조했다. 이와 함께 노 사장은 갤럭시 Z 8 시리즈의 가격에 대해 원가 부담으로 인한 가격 상승은 어쩔 수 없다면서도 인상분을 온전히 소비자에게 전가하기보다는 이를 최소화할 수 있는 방안을 찾겠다고 했다.

노 사장은 “한국 시장에 대한 중요도를 잘 알고 있고, 한국 소비자들로부터 관심과 사랑을 받는 것도 안다”며 “여러 가지 요소를 종합적으로 감안해 글로벌 시장보다 경쟁력 있는 가격에 (갤럭시 Z 8시리즈를) 제공하게 됐다”고 했다.

이어 “(원가를) 초과한 부분은 어쩔 수 없이 출시 가격에 반영할 수 밖에 없다”면서도 “공급망 파트너와 소통을 통해 소비자들의 부담을 최소화할 것이고, 앞으로도 이 같은 기조를 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

아울러 연내에 갤럭시 AI 기기를 8억대로 늘리겠다는 목표를 재차 강조했다. 앞서 노 사장은 올해 초 세계 최대 가전·IT 박람회(CES)와 상반기 갤럭시 언팩에서 이같은 목표를 내건 바 있다.

노 사장은 “8억대라는 숫자는 갤럭시 AI가 적용될 수 있는 모델(폼팩터)을 점검해서, 더 많은 고객에게 제공할 수 있겠다는 판단에 나온 것”이라며 “기존 모델도 포함해 최대한 많은 모델들이 포함될 수 있도록 작업을 진행 중”이라고 말했다.

일각에서 제기된 갤럭시링 단종 루머에 대해서는 부인했다. 노 사장은 “기계적으로 새로운 제품을 내기보다는 소비자들이 만족할 수 있는 제품을 내놓을 것”이라며 “갤럭시링에 대한 부분도 시장의 수요를 반영하기 위해 노력 중이고, 갤럭시링 출시를 통해 새로운 웨어러블에 대한 경험을 제공할 것”이라고 선을 그었다.

한편 노 사장은 갤럭시 AI 전략에 대해 자체 AI 기술을 높이고 외부 AI 설루션과 협력하는 ‘투트랙’ 방식을 지속할 것이라는 계획도 밝혔다. 앞서 구글 제미나이는 물론, 갤럭시 S26에 퍼플렉시티를 도입한 것처럼 소비자의 기대에 부응하기 위한 노력을 이어나가겠다는 의미다. 런던=고재우 기자