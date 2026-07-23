지난 5월 구글 행사 이어 2종 연내 정식 출시 음성·제스처·시각 활용, AI 생활 경험 제공

삼성전자의 인공지능(AI) 글래스가 마침내 베일을 벗었다.

연내에 ‘인텔리전트 아이웨어(AI 글래스)’ 2종(사진)을 정식 출시한다. 메타가 독주 중인 AI 글래스 시장에 삼성이 본격적으로 참전하면서, 갤럭시 생태계를 확장한다는 복안이다.

22일(현지 시간) 영국 런던 올드 빌링스케이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 삼성전자는 AI 글래스의 주요 기능과 새로운 디자인 2종을 추가로 선보였다.

AI 글래스는 삼성전자가 갤럭시 기기를 통해 축적해 온 하드웨어 기술력을 아이웨어 형태로 확장한 제품이다. 안경형 폼팩터를 기반으로 인공지능(AI) 기능을 일상에서 자연스럽고 직관적으로 활용할 수 있도록 설계됐다. 글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터, 워비파커 등이 디자인을 맡았다.

사용자는 내장된 카메라를 통해 눈앞의 장면을 실시간으로 촬영할 수 있다. 시야 정보를 기반으로 AI 기능 활용도 가능하다. 배터리는 1회 충전으로 최대 9시간 사용이 가능하고, 충전 케이스를 이용하면 최대 7회 추가 충전할 수 있다.

AI 글래스는 삼성전자, 구글과 협력을 통해 안드로이드 XR 플랫폼에서 구동된다. 사용자는 손 대신 ▷음성 ▷제스처 ▷시각 정보을 통해 정보를 확인하거나 AI 기능을 사용할 수 있다. 특히 메시지 확인, 번역, 길 안내, 정보 기록 등 주요 기능은 핸즈프리 방식으로 이용 가능하다.

또 카메라를 통해 사용자가 보고 있는 화이트보드, 문서, 회의 장면을 기록해 갤럭시 폰의 노트앱에 자동 정리도 가능하다. 주변 환경을 인식해 길 안내를 하거나 현재 사용자의 상황과 이전 정보를 연결한 연속적인 대화도 지원한다.

런던=고재우 기자