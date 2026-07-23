‘황금 비율’ 노하우로 커피믹스 1위 팝업카페로 소비자 접점 확대

‘맥심 모카골드’(사진)가 올해로 37주년을 맞았다. 최근 1년간 스틱 기준 누적 판매량 약 53억개를 기록했다. 단순 계산하면 1초에 약 170개가 판매된 수준이다.

시작은 1989년으로 거슬러 올라간다. 1976년 세계 최초로 커피믹스를 선보인 동서식품은 1980년대 후반 경쟁이 심화되자 국내 소비자들의 기호에 맞는 커피 개발에 착수했다. 원두의 로스팅 강도를 조정하고, 추출 공정까지 수많은 실험을 거쳤다. 그 결과, 풍부한 향과 부드러운 풍미를 갖춘 맥심 모카골드가 탄생했다.

현재까지 맥심 모카골드는 국내 커피믹스 시장 1위를 유지하고 있다. 오랜 기간 꾸준히 사랑을 받은 비결은 ‘황금 비율’ 노하우가 꼽힌다. 동서식품은 고품질 원두를 엄선하고, 장기간 축적된 소비자 조사 데이터를 기반으로 한국인의 입맛에 맞는 배합을 완성했다.

동서식품 관계자는 “앞으로도 커피의 맛과 향에 집중한 제품 개발과 소비자와의 소통을 이어갈 계획”이라고 말했다.

박연수 기자