노동부 지원 소프트웨어·AI 인재양성 프로그램 권창준 차관 “3대 메가프로젝트 성공, AI 인재 손끝에 달려”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 삼성전자가 운영하고 고용노동부가 지원하는 청년 소프트웨어·인공지능(AI) 인재 양성 프로그램인 ‘삼성 청년 소프트웨어·AI 아카데미(SSAFY)’가 16기 교육을 시작했다.

이번 기수부터는 데이터 활용 교육을 강화하고 로봇 프로젝트를 새롭게 도입하는 등 AI 전환(AX)에 맞춘 교육과정으로 개편됐다.

고용노동부는 권창준 차관이 23일 서울캠퍼스에서 열린 SSAFY 16기 입학식에 참석해 1050명의 입학생을 축하하고 AI 시대를 이끌 핵심 인재로 성장해 줄 것을 당부했다고 밝혔다.

SSAFY는 삼성전자가 운영하고 고용노동부가 지원하는 소프트웨어·AI 인재 양성 프로그램으로, 1년 동안 총 1725시간의 코딩 교육과 실전형 프로젝트를 통해 실무 역량과 협업 능력을 갖춘 인재를 육성한다.

특히 16기부터는 여러 대학 AI 전문 교수진이 함께 설계한 교육과정을 바탕으로 데이터 활용 역량을 강화하고 로봇 프로젝트를 새롭게 도입했다. 산업 현장의 AI 전환 수요를 반영해 실무 중심 교육을 한층 강화했다는 설명이다.

고용노동부는 삼성전자와 2018년 업무협약을 체결한 이후 훈련비 지원 등을 통해 매년 약 2000명의 청년에게 현장 중심의 소프트웨어·AI 교육 기회를 제공하고 있다.

권 차관은 축사에서 정부가 추진 중인 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트를 언급하며 “메가프로젝트의 성공도 결국 현장에서 이를 실현해 낼 소프트웨어·AI 인재들의 손끝에서 결정된다”고 말했다. 이어 “청년들이 세계적 수준의 AI 역량을 갖추고 좋은 일자리로 이어질 수 있도록 기업과 협력을 더욱 확대하고 실무 중심의 인재 양성을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.