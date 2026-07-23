[헤럴드경제=민성기 기자] 더불어민주당 당대표 선거에 출마한 고민정 후보가 전당대회를 둘러싼 계파 갈등에 대해 “문재인 전 대통령이었다면 끝까지 참고 견뎠을 것”이라고 말했다.

고 후보는 22일 MBC 라디오 ‘조승원의 뉴스 하이킥’에 출연해 문 전 대통령이 현재 민주당 상황을 어떻게 바라보고 있을 것 같냐는 질문에 ”많이 마음 아파하실 것“이라며 ”민주당이 분열과 통합을 반복해 온 과정을 누구보다 잘 아는 분이기 때문“이라고 말했다.

이어 “문 전 대통령이었다면 공격을 받아도 맞대응하지 않고 참고 견뎠을 것”이라며 “갈등은 양측이 함께 맞서야 커지는 만큼 한쪽이 멈추면 싸움도 이어지기 어렵다”고 강조했다.

그는 전당대회 과정에서 갈등이 계속되는 상황에 대해 “주변에서 아무리 말려도 결국 당사자들이 멈추지 않으면 해결되지 않는다”며 후보들의 자제를 당부했다.

진행자가 “정청래 후보는 2대 1, 3대 1 ‘몰매론’을 이야기하면서 ‘언더독 전략’을 쓰고 있다”고 하자 고 후보는 “정 후보가 직전 당대표가 아니었다면 이렇게까지 공격받지 않을 것”이라며 “왕관의 무게라고 생각해야 한다”고 강조했다.

고 후보는 “지방선거를 통해 많은 민주당 후보들이 상처받았다”며 “정 전 대표가 고의로 누굴 아프게 한 적은 없지만 본인의 결정과 행보들로 인해 상처받았을 많은 후보를 봐서라도 지금 공격받고 있는 것을 왕관의 무게라고 생각하고 견딜 필요가 있다”고 했다.

그러면서 “그렇게 견디면 많은 당원들이 대신 아파해 줄 것이다”고 덧붙였다.

한편 고 후보는 지난 1년여 정청래 지도부에 대한 평가를 부탁받자 “구호만 많고 설명은 없는, 깃발만 있고 먼지만 있었던 것 같아 답답했다”고 낮은 점수를 매겼다.

그렇게 보는 이유로 “이재명 지도부 시절에는 하나의 구호가 결정되기까지 논의 과정들이 바깥에 알려져 지도부가 아닌 의원들도 ‘지금 우리 당이 저것을 논의하고 있구나’ ‘찬반이 세게 붙고 있구나’고 알고, 당원과 국민들도 판단할 수 있는 시간이 있었는데 지난 1년 동안에는 그런 자리도 많지 않았다”는 점을 들었다.