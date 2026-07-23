[헤럴드경제=문영규 기자] 할리우드 배우 안젤리나 졸리가 캄보디아에서 포착돼 관심을 모으고 있다.

안젤리나 졸리는 23일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS)에 “최근 캄보디아를 다시 찾았다”며 “이곳은 2003년부터 100% 현지인들이 주도해 운영하는 매덕스 재단을 설립한 곳”이라고 전했다.

양봉 농가 등 현지를 방문한 졸리의 사진과 함께 매덕스 재단의 활동을 담은 사진들 다수가 올라왔다.

안젤리나 졸리는 “재단은 수년 간 분쟁을 거치며 남겨진 지뢰를 제거해 캄보디아 현지 국민들이 이 땅에서 거주하며 농사를 지을 수 있도록 돕는 임무를 시작했고 분쟁 이후엔 새로운 형태의 활동을 진행했다”고 설명했다.

그는 “현지에서 경비대원을 채용해 훈련시키고 벌목과 밀렵을 막기 위해 삼로트 숲을 순찰하고 있다”면서 “여성들은 지속 가능한 양봉 프로그램을 통해 가족을 부양하고 있다”고 전했다.

또한 “외딴 마을 학생들은 삼로트 기숙사에 머물며 고등학교 과정을 마칠 수 있다”며 “저희 보건소에서는 산모와 어린아이들을 보살피고 있다”고 했다.

그러면서 “이 모든 활동은 지역 사회에 거주하는 주민들의 주도하에 이루어지고 있다”며 “재단의 활동을 지켜봐 달라”고 당부했다.

매덕스 재단은 졸리가 캄보디아에 설립한 비영리 환경 보호 및 지역사회 개발 단체로, 지난 2002년 졸리와 당시 남편이었던 브래드 피트가 첫째 아들 매덕스를 캄보디아에서 입양한 것을 계기로 아들의 모국과 지역 주민들을 돕기 위해 설립했다. 현재는 극빈층 구제와 지역 자립을 돕는 대규모 구호 단체로 성장했다.

최근 외신들에 따르면 졸리는 캄보디아 이주 계획을 진행 중이다. 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 자택 매각도 추진 중인 것으로 알려졌다.