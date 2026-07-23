영국 최대 방산전시회 ‘판버러 국제에어쇼 2026’서 성사 LIG D&A 기술·제조 역량과 밥콕 엔지니어링·지원 능력 결합

[헤럴드경제=한영대 기자] LIG 디펜스&에어로스페이스(이하 LIG D&A)는 21일 영국에서 개최된 세계 최대 항공우주·방산전시회 ‘판버러 국제에어쇼 2026’에서 영국 방산기업 밥콕과 전략적 협력 협정(SCA)를 체결했다고 23일 밝혔다.

글로벌 방산 기업인 밥콕은 영국에서 퀸엘리자베스급 항공모함을 건조하고, 영국 해군 총수명주기 MRO(유지·보수·정비)를 전문적으로 관리하는 기업이다.

이번 협정은 양사의 국제 방산 협력을 한 단계 끌어올리기 위해 진행됐다. LIG D&A가 보유한 첨단 기술·제조 역량과 밥콕의 엔지니어링·지원·핵심 작전 운영 능력을 결합할 계획이다.

양사는 이번 협약을 통해 ▷LIG D&A와 밥콕의 글로벌 공급망 통합 ▷LIG 장비를 탑재한 AH-140 호위함 개발 ▷발사체 및 정밀유도무기(PGM) 개발 ▷로보틱스·자율·무인시스템 분야 협력 등을 추진한다. AH-140은 영국 해군 타입(Type) 31 호위함을 기반으로 밥콕이 개발한 글로벌 수출형 함정 플랫폼이다.

이현수 LIG D&A 해외사업부문장은 “이번 전략적 협력 협약은 글로벌 시장에서 새로운 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “세계 각국 고객에게 차별화된 통합 해양 방산 솔루션을 제공할 수 있도록 지속적으로 협력을 확대해 나가겠다”고 말했다.

닉 하인 밥콕 인터네셔널 그룹 최고성장책임자는 “양사는 상호 보완적인 역량·심도 있는 엔지니어링 전문성·글로벌 네트워크를 결합해 주요 국제 시장에서 경쟁력 있는 파트너십을 제시한다”며 “우리는 즉각적인 기회와 장기적인 기회를 모두 탐색하고 있으며, 이를 통해 큰 가치를 창출할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.