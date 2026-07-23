부산항만공사, 수영장 등 체육시설 운영 경험 풍부 시설 개보수·운영시간 대폭 확대, 8월24일 재개장

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 북항마리나 아쿠아시설을 운영할 우선협상대상자로 부산광역시체육회를 선정하였다고 23일 밝혔다. 부산광역시체육회는 수영장을 비롯한 체육시설 운영 경험을 갖춘 비영리 법인으로 부산항만공사와 우선협상을 통해 다음달 1일 최종 위탁운영사로 선정될 예정이다.

부산항만공사는 새로운 운영사업자 선정과 함께 시민들의 이용 편의 제고와 안전을 위한 시설 개보수와 운영 방식 개선도 추진한다.

우선, 개장 3년간 쉼 없이 운영해 온 시설의 안전점검과 사물함, 타일 교체 등 정기 유지보수를 추진한다. 또 그간 이용객 의견을 적극 반영해 수영장 운영시간을 기존 오전 9시부터 오후 6시까지에서 오전 6시부터 오후 9시로 대폭 확대해 시민들의 편의 증진에 기여할 예정이다.

부산항만공사는 위탁운영사 우선협상과 시설물 안전점검 그리고, 3주간의 새단장을 거쳐 8월 24일 재개장한다.

북항마리나 아쿠아시설은 지난해 7만 명 이상의 이용객이 찾은 해양레저시설이다. 이에따라 BPA는 이 시설을 북항재개발 활성화와 시민들의 여가 증진 및 해양레저 문화 확산을 위한 공익 목적으로 민간 시설보다 저렴한 요금을 책정해 공공성과 지역사회 기여를 최우선 가치로 두고 운영하고 있다.

부산항만공사 관계자는 “앞으로 위탁운영사인 부산광역시체육회와 긴밀히 협업해 안전하고 수준 높은 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.