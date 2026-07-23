개인형IRP 1년 수익률 54.91% 3분기 연속 증권업계 1위

[헤럴드경제=정윤희 기자] 하나증권이 퇴직연금 운용에서 우수한 성과를 거두며 연금 자산관리 역량을 다시 한번 입증했다고 23일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포털에 따르면, 올해 2분기 기준 하나증권 개인형 퇴직연금(IRP) 원리금비보장형 1년 수익률은 54.91%, 3년 수익률은 23.33%를 기록하며 3개 분기 연속 증권업계 1위에 올랐다.

확정기여형(DC)과 확정급여형(DB) 퇴직연금은 장기 성과가 두드러졌다. 하나증권은 DC 원리금비보장형 10년 수익률 9.55%, DB 원리금비보장형 10년 수익률 7.03%를 기록해 각각 증권사 1위를 차지했다.

하나증권은 최근 ‘연금컨설팅실’을 신설하고 기존 조직을 ‘연금자산관리센터’로 확대 개편하는 등 연금 자산관리 체계를 강화했다. 또, 글로벌 상장지수펀드(ETF)를 비롯한 다양한 투자상품을 활용해 고객 투자 성향과 은퇴 시기를 고려한 맞춤형 포트폴리오와 컨설팅을 제공하고 있다.

최근에는 전문가가 자산을 운용, 관리하는 연금 일임 서비스 ‘1Q 스마트 개인연금 랩’을 내놓기도 했다. 국내외 공모펀드에 분산 투자하고 시장 상황 변화에 맞춰 정기적으로 리밸런싱을 실시해 연금자산을 체계적으로 관리하는 상품이다.

이같은 경쟁력을 바탕으로 하나증권은 고용노동부가 주관하는 퇴직연금사업자평가 원리금비보장형 수익률 부문에서도 4년 연속 상위 10% 사업자에 이름을 올렸다. 최근에는 퇴직연금과 개인연금을 합한 연금자산 5조원 돌파를 앞두는 등 성장세를 이어가고 있다.

김승균 하나증권 연금사업단장은 “연금은 안정적인 노후를 위한 필수 자산인 만큼 장기적 관점에서 분산투자와 리밸런싱을 통한 지속적인 수익률 관리가 중요하다”며 “사업자의 자산관리 역량 차이가 고객의 장기 수익률 격차를 키울 수 있기에 앞으로도 손님의 생애주기를 고려한 차별화된 자산관리 서비스 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.