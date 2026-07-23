고객 인증부터 거래 승인까지 전 구간에서 양자내성암호 도입

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험이 디지털채널 전환 사업의 하나로 양자내성암호(Post-Quantum Cryptography, PQC) 기반 보안 체계를 도입한다고 23일 밝혔다.

PQC는 초고속 연산 능력을 갖춘 양자컴퓨터로도 해독이 어려운 복잡한 수학적 알고리즘 기반의 차세대 암호 기술이다. 농협손보는 고객 인증과 전자서명, 중요 정보 입력 등 주요 구간에 이 기술을 적용해 기존 공개키 암호체계보다 한층 강화된 보안 환경을 제공한다는 방침이다.

최근 양자컴퓨터가 상용화되면서 복호화를 시도하는 새로운 위협이 현실화함에 따라 금융권에서도 차세대 암호체계 전환의 필요성이 빠르게 커지고 있다. 이번 도입은 양자컴퓨터 발전에 따른 ‘선 수집 후 해독’ 공격에 선제적으로 대응하기 위한 전략의 일환이다. 보안 체계는 인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업인 라온시큐어에서 공급한다.

이번 사업은 금융권 차세대 암호체계 전환의 선도 사례로 평가받고 있다. 향후 제로트러스트와 AI 기반 보안체계와 연계해 미래형 디지털 보안 아키텍처를 완비하는 기반이 될 것으로 기대된다. 농협손보는 앞으로 디지털채널 전반과 주요 업무시스템까지 PQC 적용범위를 단계적으로 확대해 고객정보 보호 수준을 지속적으로 강화한다는 계획이다.

송춘수 농협손보 대표는 “이번 PQC 도입은 단순한 보안기술 적용을 넘어 미래 보안 환경에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 투자”라며 “앞으로도 고객이 안심하고 이용할 수 있는 디지털 금융환경을 구축하기 위해 차세대 보안기술 도입을 지속 확대하겠다”고 말했다.