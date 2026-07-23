유시민 “썩은 내 나기 전 빨리 정화해야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김영진 더불어민주당 의원은 23일 이재명 정부를 향해 계속되는 유시민 작가의 강도 높은 발언에 “(유 작가가) 화가 났고, 그간 화가 쌓여 병이 된 것 같고, 병이 더 심화되는 것 같다”고 했다.

김 의원은 이날 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “(유 작가의) 말과 언어가 너무 과하게, 심하게 나오고 있다”며 이같이 말했다.

앞서 유 작가는 지난 21일 한 유튜브 방송에서 형사소송법 개정 논의에 대해 “대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 반대하는 입장을 갖고 있고 이를 관철하려고 지금까지 노력해 온 것”이라며 “그러면 이 정부는 망하는 정부”라고 주장했다.

유 작가는 자신의 비판에 대한 반발에 대해서는 “아무리 품질 좋은 생선을 갖다 파는 어물전도 비린내는 나기 마련”이라며 “그것을 어떤 비판도 가하지 않고, 어떤 제한도 두지 않고 내버려두면 모든 어물전은 다 썩은 내를 풍기게 돼 있다. 썩은 내가 나기 전에 빨리 그것을 정화해야 한다”고도 말했다.

이에 김 의원은 “과연 비판과 심판의 영역인가, 아니면 선수와 응원단장의 영역으로 넘어가는 마지막 (과정)인가에 대한 우려가 있다”며 “많은 민주당원과 국민이 대단히 걱정스럽게 보고 있다”고 지적했다.

그는 “유 작가의 역할에 관해 본인 스스로가 조금 되돌아보고, 어떤 방식이 민주·진보 진영과 민주당의 승리, 그리고 통합과 승리에 도움이 될 것인지에 대해서도 서로서로 역지사지의 입장에서 생각해 볼 때도 왔다”고 덧붙였다.