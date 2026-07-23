[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 22일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 해운항만물류 분야의 기술 혁신과 창업 생태계 활성화를 위한 ‘Busan Open Port 2026’ 행사를 개최했다.

부산항만공사와 부산지역산업진흥원, 부산연합기술지주가 공동으로 주최한 이번 행사는 부산항 부두 운영사와 창업 초기기업 간의 실질적인 비즈니스 연계를 도모하고, 유망 창업기업들의 혁신 기술을 항만 현장에 적용할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 실제 현장의 수요자인 부산항 부두 운영사 관계자 및 항만 시설과 장비를 연계한 기술사업화를 목표로 하는 혁신기술 보유기업 등 총 40여 명이 참석했다. 특히 6개 창업기업들이 항만 효율성 제고, 물류 최적화, 친환경 및 안전 개선 등 항만 산업의 당면 과제를 해결할 수 있는 독창적인 혁신 기술과 솔루션을 발표했다.

행사장에는 혁신 스타트업들의 기술력을 눈으로 직접 확인할 수 있는 전시 부스도 운영, 실제 기능 시연을 통한 적극적인 기술 마케팅도 진행됐다.

송상근 BPA 사장은 “이번에 소개된 6개 사의 혁신 솔루션이 부산항 현장의 생산성과 안전성을 높이는 촉매제가 되기를 기대한다”고 밝혔다.