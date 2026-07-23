12명 대상 총 5회 운영

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 동대문구(구청장 최동민)가 임신부터 출산까지 임산부들이 겪는 정신건강 위기를 조기에 발견하고 지원하기 위해 ‘위기 임산부 정신건강 통합관리체계’를 구축하고 산후우울 예방 프로그램인 ‘엄마의 회복노트’를 운영한다고 23일 밝혔다.

산후우울증은 산모 개인의 고통을 넘어 영유아의 건강한 성장과 가족 전체의 삶의 질에 큰 영향을 미치므로 조기 발견과 지속적인 관리가 필요하다. 구는 기존 산후우울 관리체계가 선별검사 이후 단순 정보 제공에 그치거나 산전·산후 관리가 분절되어 위험군에 대한 지속적인 관리가 부족하다는 한계를 파악했다.

특히, 임산부 등록 단계부터 산전 우울 선별검사를 실시하고 ‘서울아기건강첫걸음사업’의 방문건강관리 및 미숙아 대상 1:1 방문 모유수유 지원 등 기존 모자보건사업과 연계해 빈틈없는 모니터링을 진행한다. 검사 결과에 따라 정상·위험·고위험군으로 분류해 맞춤형 서비스를 제공하며, 위험군에게는 정신건강복지센터 연계 및 심리회복 프로그램, 지속적인 사례관리를 통합 지원한다.

이러한 통합관리체계의 일환으로 구는 산후우울 예방 프로그램 ‘엄마의 회복노트’를 운영 중이다. 우울 선별검사 결과 도움이 필요한 출산모 12명을 대상으로 지난 7월 14일부터 총 5회차에 걸쳐 진행된다.

한편 동대문구는 임산부와 출산 가정의 건강한 식생활을 지원하고 친환경농산물 소비를 확대하기 위해 ‘2026년 임산부 친환경농산물 지원사업’을 진행 중이다. 연간 최대 24만원의 상당의 농산물을 지원한다.

최동민 동대문구청장은 “기존의 단편적인 관리에서 벗어나 위기 임산부를 조기에 발굴하고 전문기관 연계와 회복 프로그램까지 이어지는 통합 지원으로 산모와 아이, 가족 모두가 건강하고 행복한 양육 환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.