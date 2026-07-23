전문대졸 이상 급여, 식품 83%·외식 64% 수준 “휴가 확대·근무 단축 등 비금전 보상안 필요성”

[헤럴드경제=김진 기자] 국내 식품 제조업과 외식업 근로자의 임금이 다른 업종과 비교해 낮다는 연구 결과가 나왔다. 나이·학력에 따른 임금 격차도 다른 업종 대비 크게 나타났다.

23일 한국농촌경제연구원(KREI)의 ‘식품산업 취업·이직 결정요인 분석과 시사점’ 보고서에 따르면 지난해 상반기(1∼6월) 식품 제조업 종사자의 시간당 평균 급여는 1만7818원으로 조사됐다. 식품 외 제조업 종사자 평균(2만1982원)의 81% 수준이었다.

임금 격차는 나이가 많고, 학력이 높을수록 더 심해졌다. 60대 이상 근로자는 식품 제조업의 시간당 평균 급여(1만5141원)가 다른 제조업(2만926원)의 72% 수준에 그쳤다.

학력별로 중졸 이하 근로자의 시간당 평균 급여는 식품 제조업(1만2904원)이 다른 제조업(1만4447원)의 89% 수준을 받았다. 전문대졸 이상의 시간당 평균 급여는 식품 제조업(2만502원)이 다른 제조업(2만4848원)의 83% 수준에 머물렀다.

외식업(음식점·주점업) 상황은 더 열악하다. 외식업 근로자의 시간당 급여는 평균 1만2767원으로, 비교 업종인 도소매·운송·숙박업 근로자 평균(1만8642원)의 68%에 그쳤다.

외식업도 학력이 높을수록 임금 격차가 컸다. 전문대졸 이상 근로자의 시간당 평균 급여(1만3337원)는 비교 업종(2만938원)의 64% 수준에 불과했다.

근무 시간은 더 길었다. 외식업에 종사하는 상용 근로자가 한 주당 근무하는 시간은 43.5시간이다. 비교 업종 평균은 41.7시간으로 나타났다.

일터에 대한 근로자들의 애착도 낮았다. 보고서는 2024년 한국노동패널조사 자료를 인용해 식품제조업 근로자의 20%, 외식업 근로자의 37%는 ‘당장 생활비가 필요해서 어쩔 수 없이 일한다’고 답했다고 전했다. 잠재적 이직자 비율도 각각 11%, 13%에 달했다.

실제로 식품 제조업과 외식업의 자발적 퇴직 비율은 각각 71%, 82%로 매우 높았다. 보고서는 “현실적으로 단기간 내 급여 인상이 어렵다는 점을 고려해 휴가 제도의 확대나 유연한 근무 형태 도입, 근로 시간 단축 등 비금전적 보상 방안을 강구해야 한다”고 제언했다.