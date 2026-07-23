자립준비청년 대상 자립역량 강화 교육으로 새로운 출발 지원 소비·예산관리부터 투자·청약까지 실생활 중심 경제·금융교육 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 지난 7월 21일 자립준비청년을 대상으로 경제·금융교육을 진행했다.

이번 교육은 자립준비청년들이 사회에 안정적으로 정착하는 데 필요한 경제·금융 지식을 익힐 수 있도록 마련됐다. 아울러 올바른 경제관념을 형성, 자립생활에 필요한 실질적인 역량을 기르는 데 목적을 뒀다.

교육은 소비구조를 파악하고 지출을 줄이는 방법, 1000원으로 시작하는 투자, 청년주택드림청약 활용법 등 금융 기초지식을 비롯해 합리적인 소비와 예산관리 방법, 금융 지원 제도 등 자립생활에 실질적으로 도움이 되는 내용을 중심으로 진행됐다.

특히 강의와 실습을 병행해 참여자들의 이해도를 높이고, 배운 내용을 실생활에 적용하는 역량을 기를 수 있도록 했다.

구는 자립준비청년들이 보호 종료 이후에도 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 아동보호전담요원들을 통해 사후관리를 지속하고 있으며, 징역 내 자립준비청년 61명의 새로운 출발을 지원하고 있다.

이수희 강동구청장은 “이번 교육이 자립준비청년들의 안정적인 자립과 사회 적응에 도움이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 지속적인 사후관리를 통해 자립준비청년들의 홀로서기를 적극적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.