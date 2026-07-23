멸종위기 야생생물 249종 대상 세밀화 공모, 15세 이상 참여 가능

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부와 국립생태원은 ‘제3회 이달의 멸종위기 야생생물 세밀화 공모전’을 개최하고 출품작을 공개 모집한다고 23일 밝혔다.

‘이달의 멸종위기 야생생물 세밀화 공모전’은 멸종위기 야생생물에 대한 국민의 관심과 이해를 높이고, 생물다양성 보전의 중요성을 널리 알리기 위해 마련됐다.

이번 공모전은 대한민국에 거주하는 15세 이상(고등학생 1학년 기준)이면 누구나 참여할 수 있다. 접수는 9월 7일부터 10월 12일 오후 5시까지 공모전 공식 누리집을 통해 온라인으로 진행된다.

참가자는 복수 작품을 출품할 수 있지만, 수상은 최고 등급 1개 작품으로 제한된다.

공모 대상은 제시된 멸종위기 야생생물 249종을 주제로, ‘학술 묘사(원화)’와 ‘디지털 일러스트’ 2개 부문으로 진행된다.

작품은 대상 생물의 생태적 특성과 서식지를 반영해 전신과 부분도를 비롯해 척도막대(스케일바)를 포함해야 한다.

심사는 1차 정확성·사실성 평가, 2차 전문가 종합 평가(80점), 3차 대국민 온라인 투표(20점)를 거쳐 최종 수상작을 선정한다.

총 24점의 수상작을 선정하며, 대상 1점에는 기후부 장관상과 상금 300만 원을 수여한다. 최우수상 2점(각 150만 원), 우수상 3점(각 100만 원), 장려상 6점(각 50만 원), 입선 12점(각 25만 원)도 각각 수여한다.

최종 수상작은 2027년 ‘이달의 멸종위기 야생생물’ 홍보물 제작과 전시 등에 활용될 예정이다.

최승운 국립생태원 멸종위기종복원센터장은 “이번 공모전은 국민이 멸종위기 야생생물의 특징과 보전 필요성을 더욱 쉽게 이해하고 공감하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 국민 참여를 확대하고 멸종위기 야생생물 보전에 대한 인식을 높여 나가겠다”고 말했다.