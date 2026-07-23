조계종 선관위, 38대 총무원장 선거 일정 확정 내달 11∼13일 후보 등록…진우스님·정념스님·경우스님 등 거론

[헤럴드경제=김현경 기자] 대한불교조계종 차기 총무원장을 뽑는 선거가 오는 9월 3일 실시된다.

조계종 중앙선거관리위원회는 22일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 회의를 열고 제38대 총무원장 선거 일정을 확정했다.

이에 앞서 8월 11~13일 후보자 등록을 받는다.

한국 불교 최대 종단인 조계종의 총무원장은 사실상 한국 불교계를 대표하고 있다. 조계종의 모든 일반 행정과 대외 업무를 총괄하는 최고 행정책임자다. 임기는 4년이며 한 차례 중임할 수 있다.

총무원장 출마 자격은 승납 30년, 연령 50세, 법계 종사급 이상의 조계종 소속 비구(남성 스님)다.

간접선거로 치러지며, 조계종 입법기구인 중앙종회 의원 81명과 전국 24개 교구본사에서 10명씩 선출한 240명을 포함해 321명이 선거인단을 구성한다. 선거인단은 8월 19∼23일 선출할 예정이다.

현 총무원장 진우스님은 4년 전 단일 후보로 추대돼 선관위의 자격 심사 후 투표 없이 당선됐다. 임기는 9월 27일까지다.

차기 총무원장 후보로는 일찍부터 다수의 이름이 거론되고 있다.

우선 진우스님은 지난달 백운스님 추모 다례제에서 “종단 발전과 불교 중흥을 위해 분골쇄신하겠다”며 연임 도전 가능성을 시사했다.

조계종 제4교구본사 오대산 월정사 주지 정념스님은 지난달 저서 출간 기념 기자간담회에서 ““한국 불교가 빠르게 변해 가야 하기 때문에 그런 자리가 주어진다면 마다할 일은 없을 것”이라며 출마 가능성을 내비쳤다.

또 다른 후보로 언급됐던 조계종 제24교구본사 선운사 주지 경우스님은 이날 돌연 조계종 중앙종회 최대 종책모임 불교광장 회장직 사퇴 의사를 밝혔다. “불교광장 의사결정 구조는 구성원 간 충분한 논의와 합의보단 일부의 독단과 일방적 결정으로 이뤄지는 경우가 많았다”는 문제를 제기하며 회장에 오른지 9개월 만에 사임의 뜻을 전했다. 이어 “불교광장이 본래 취지와 역할을 되찾아 종단 발전에 기여하는 조직으로 거듭나길 발원한다. 저 또한 한 사람의 종도로서 종단 미래와 화합을 위해 맡은 자리에서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.