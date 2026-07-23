[헤럴드경제=정목희 기자] 구글의 모회사 알파벳은 올해 2분기 매출이 전년 동기보다 24% 증가한 1198억달러(약 177조원)를 기록했다고 22일(현지시간) 밝혔다.

이는 시장조사업체 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 전망치인 1169억달러를 웃도는 수준이다.

주당순이익(EPS)은 9.11달러를 기록하며 월가 예상치인 2.89달러를 3배 이상 상회했다.