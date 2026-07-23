지난 5월 구글 행사 이어 2종 추가 공개 가볍고, 슬림한 폼팩터…갤럭시 생태계 확장 음성·제스처·시각 활용, AI 사용 경험 제공

[헤럴드경제(런던)=고재우 기자] “삼성 스마트안경을 진짜 보게 될 줄이야”

삼성전자가 연내에 ‘인텔리전트 아이웨어(스마트안경)’ 2종을 추가로 선보인다. 메타가 독주 중인 스마트안경 시장에 본격적으로 참전을 통해 갤럭시 생태계를 확장한다는 복안이다.

22일(현지 시간) 영국 런던 올드 빌링스케이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 삼성전자는 스마트안경의 주요 기능과 새로운 디자인 2종을 추가로 선보였다.

스마트안경은 삼성전자가 갤럭시 기기를 통해 축적해 온 하드웨어 기술력을 아이웨어 형태로 확장한 제품이다. 안경형 폼팩터를 기반으로 인공지능(AI) 기능을 일상에서 자연스럽고 직관적으로 활용할 수 있도록 설계됐다. 글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터, 워비파커 등이 디자인을 맡았다.

▶모바일 정수 담은 스마트안경, 디자인 ‘2종’ 추가= 삼성전자는 젠틀몬스터, 워비파커 등과 함께 지난 5월 구글 I/O 2026에서 공개된 스마트안경에 2종에 이어 새로운 형태의 스마트안경 2종을 추가로 공개했다.

젠틀몬스터 협업 모델은 블랙 계열의 슬림한 프레임에 직선적인 상단, 라운드 처리된 하단을 조합했다. 워비파커 협업 모델은 기존 공개된 청록색 컬러에 이어, 브라운 색상과 은은하게 올라간 브로우라인이 조화를 이룬다. 일상에서도 자연스럽게 착용할 수 있다.

특히 삼성전자는 스마트 안경의 ▷무게 ▷두께 ▷균형감 ▷내구성 등에 공을 들였다. 세부적으로 가볍고 편안한 착용감을 위해 프레임 구조와 내부 부품 배치를 정교하게 설계했다. 장시간 사용에 적합한 균형감, 전력 효율 등을 감안해 카메라, 센서, 마이크, 스피커와 스냅드래곤® AR1 Gen1을 탑재했다.

사용자는 내장된 카메라를 통해 눈앞의 장면을 실시간으로 촬영할 수 있다. 시야 정보를 기반으로 AI기능 활용도 가능하다. 배터리는 1회 충전으로 최대 9시간 사용이 가능하고, 충전 케이스를 이용하면 최대 7회 추가 충전할 수 있다.

▶손 대신 음성, 제스처, 눈으로…핸즈프리 AI 경험= 스마트안경은 삼성전자, 구글과 협력을 통해 안드로이드 XR 플랫폼에서 구동된다. 사용자는 손 대신 ▷음성 ▷제스처 ▷시각 정보을 통해 정보를 확인하거나 AI 기능을 사용할 수 있다. 특히 메시지 확인, 번역, 길 안내, 정보 기록 등 주요 기능은 핸즈프리 방식으로 이용 가능하다.

예를 들어 스마트안경은 사용자가 대화하고 있는 상대의 음성, 보고 있는 메뉴판의 외국어를 인식하고, 제미나이를 통해 실시간 번역 정보를 음성으로 사용자에게 제공한다.

사미르 사마트 구글 안드로이드 생태계 부문 사장은 “구글과 삼성전자는 사용자의 상황을 이해하고 필요한 도움을 직관적으로 제공하는 AI 경험을 구현해 나가고 있다”며 “안드로이드 XR 기반의 스마트안경를 통해 제미나이 AI와 디자인 경쟁력을 갖춘 핸즈프리 경험을 이른 시일 내 선보일 수 있기를 기대한다”고 말했다.

또 카메라를 통해 사용자가 보고 있는 화이트보드, 문서, 회의 장면을 기록해 갤럭시 폰의 노트앱에 자동 정리도 가능하다. 주변 환경을 인식해 길 안내를 하거나 현재 사용자의 상황과 이전 정보를 연결한 연속적인 대화도 지원한다.

최원준 삼성전자 MX사업부 최고운영책임자(COO)는 “에이전틱 AI 시대에는 사용자의 의도와 상황을 이해하고, 필요한 기능을 보다 직관적으로 연결하는 모바일 경험이 중요해질 것”이라며 “인텔리전트 아이웨어는 일상 속 맥락을 자연스럽게 인식해 더욱 개인화된 AI 경험을 제공하는 새로운 접점”이라고 말했다.