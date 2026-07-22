서리풀 물놀이장 7.25.~8.21. 반포종합운동장·서초 용허리근린공원·원페를라 어린이공원 등 총 3개소 운영...연령별 맞춤형 풀장·꼬마기차·회전목마 등 놀이시설 구비... 라이브 라디오, 거품놀이 등 체험프로그램도 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 아이들이 집 가까운 곳에서 시원한 여름을 보낼 수 있도록 오는 25일부터 ‘서리풀 물놀이장’을 본격 운영한다.

오는 8월 21일까지 운영되는 올해 서리풀 물놀이장은 7월 25일부터 반포종합운동장과 서초 용허리근린공원, 원페를라 어린이공원 등 총 3개소에서 운영되며, 권역별 주민들이 집 앞에서 편리하게 물놀이를 즐길 수 있는 한여름 피서 공간으로 조성됐다.

먼저 반포종합운동장에는 성인도 함께 이용할 수 있는 대형 물놀이장이 마련돼 조립식 풀장, 초등용·영아용 에어풀과 슬라이드 등 총 4종의 풀장을 갖췄다.

또, 서초 용허리근린공원에는 어린이용 중형 물놀이장이 마련돼 아이들의 연령대를 고려한 3종의 풀장과 분수터널, 회전목마 등 소형 놀이기구를 배치해 다채로운 물놀이를 즐길 수 있도록 했다.

특히 올해부터 처음 운영되는 원페를라 어린이공원 물놀이장은 기존 물놀이터에 초등용 에어풀·슬라이드와 이벤트 풀장을 추가하고 10인승 꼬마기차와 회전목마 등 놀이기구를 확대 조성해 방배권역 주민들을 위한 더욱 쾌적한 여름 휴식 공간으로 거듭날 것으로 기대를 모은다.

아울러 서리풀 물놀이장 3개소 모두에서 다양한 이벤트도 진행된다. 구민과 소통하는 ‘라이브 라디오’는 현장 QR코드를 통해 사연과 신청곡을 접수받아 함께 즐길 수 있으며, 프린팅 타투 체험 프로그램도 상시 운영된다. 거품놀이는 매일 오후 3시경 진행돼 물놀이의 즐거움을 더할 예정이다. 또, 주말에는 물방울 만들기, 서바이벌 물총 싸움, 나를 지키는 생존팔찌 만들기 등 활동형 프로그램부터 과학·안전 체험 프로그램까지 풍성한 콘텐츠를 선보인다.

안전하고 청결한 물놀이 환경 조성을 위해서도 각별히 신경 쓴다. 깨끗한 수질 관리를 위해 매일 2시간마다 수질 검사를 실시하고, 간호사 등 의료 인력을 포함한 안전관리 요원을 장소별 7명에서 12명까지 배치해 안전한 시설 운영에 만전을 기할 예정이다.

서리풀 물놀이장은 오전 10시부터 오후 6시까지 매일 휴장 없이 운영되며 이용료는 반포종합운동장 3천원, 서초 용허리근린공원과 원페를라 어린이공원은 2천원이다. 아이들의 체온 유지와 안전하고 쾌적한 이용 환경 조성을 위해 45분 운영 후 15분 휴식을 하며, 오후 1시부터 2시까지는 시설 재정비 시간을 갖는다.

지난 6월 20일 개장한 양재천 수영장은 성수기를 맞아 오는 25일부터 오후 6시부터 9시까지 야간 운영을 시작해 주민들이 여름밤에도 도심 속 특별한 물놀이를 즐길 수 있도록 할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “집 가까운 곳에서 온 가족이 시원한 여름을 보내며 행복한 추억을 만들길 바란다”며 “아이들이 안전하고 즐겁게 물놀이를 즐길 수 있도록 시설 관리와 안전 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.