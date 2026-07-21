[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구 최고 홍보맨으로 이원중 소통담당관이 발령났다.
또 김선희 소통담당관이 교육지원과장으로 발령났다.
이원중 소통담당관은 서대문구 언론팀장과 소통담당관을 지낸 홍보 전문가다.
또 김서희 교육지원과장은 소통담관광 발령 전 교육지원과에서 7년간 근무한 베테랑 교육 전문가다.
이로써 박운기 서대문구청장은 전문가를 소통과 교육 전문가로 배치했다.
◆서울 서대문구 <4급 승진> ▷교육문화체육국장 황명화
<4급 전보> ▷행정자치국장 유병선 ▷기획재정국장 이현 ▷스마트환경생활국장 송월섭 ▷행복복지국장 정종미 ▷서대문구의회(파견) 임난숙
<5급 전보> ▷소통담당관 이원중 ▷반려동물지원과장 박희연 ▷문화체육과장 김윤정 ▷교육지원과장 김선희 ▷청년정책과장 이숙영 ▷스마트정보과장 강윤진 ▷교통행정과장 조영아 ▷인생케어과장 천정흔 ▷가족정책과장 김경민 ▷주거정비과장 김병오 ▷재난안전과장 임성근 ▷도시경관과장 김오녀 ▷보건위생과장 정재원 ▷천연동장 정지현 ▷북아현동장 왕지윤 ▷신촌동장 김용신 ▷연희동장 이나령 ▷홍제1동장 박용기 ▷남가좌2동장 염장원 북가좌2동장 이미정 <2026년 7월 22일 자>
<5급 전보> ▷지역경제과장 남경식 <2026년 7월 24일 자>
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