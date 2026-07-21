[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시의회는 20일 제1차 본회의를 시작으로 29일까지 10일간의 일정으로 제253회 임시회를 개회했다.

이날 제1차 본회의에서는 제253회 임시회 회기 결정의 건과 제1차 정례회 집회일 결정의 건 등 총 3건을 의결했다.

이번 임시회 세부 일정으로는 21일부터 27일까지(공휴일 2일 제외) 2026년도 시정 주요업무보고를 청취한 후 28일 상임위원회별 조례안 및 기타 안건 심사를 거쳐, 29일 제7차 본회의에서 관련 안건들을 최종 의결하고 폐회할 예정이다.

상임위원회에서는 ‘영천시 인구늘리기 시책 지원 조례 일부개정조례안’을 비롯해 총 3건의 안건들이 심도 있게 다뤄질 전망이다.

하기태 의장은 개회사에서 “제10대 의회 출범 후 본격적인 의정활동이 시작되는 이번 임시회에서 집행부의 주요 업무보고를 면밀히 살피고 현안에 대한 합리적인 대안을 제시함으로써 시민에게 신뢰받는 책임 의정의 첫걸음을 힘차게 내딛겠다”고 말했다.