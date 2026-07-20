인근 8개 초교에 방진마스크 1만3500여개 전달 쿠팡케어센터 간호사 상주…병원까지 셔틀버스

[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡풀필먼트서비스(CSF)가 인천 서해구 석남동 물류센터 화재로 어려움을 겪는 주민들의 건강 관리를 집중 지원한다. 연기 등으로 불편을 겪는 관내 초등학교에 방진마스크를 제공하고, 진료가 필요한 주민을 위해 병원 셔틀버스를 운영하기로 했다.

CFS는 인천교육청과 협의를 거쳐 물류센터 인근 8개 초등학교에 방진마스크 1만3500여개를 전달한다고 20일 밝혔다. 임시 주민 대피소가 마련된 신현초등학교·신현북초등학교를 비롯해 석남·신석·석남서초·가현·천마·봉화초등학교 총 8곳이다. 전체 학생과 교직원 약 4500명이 지원 대상이다.

신현북초와 신현여중 등 임시 주민 대피소 2곳에는 전문 간호인력이 상주하며 지역 주민의 건강 관리를 지원한다. 이들은 쿠팡의 임직원 건강관리 프로그램인 ‘쿠팡케어센터’를 운영하는 간호사들이다. 대피소 생활 중 몸이 불편한 주민에게 혈압 관리를 비롯한 일반 의약품 등을 제공한다.

진료가 필요한 주민에게는 병원 셔틀버스를 연계한다. CFS는 관내 종합병원과 협의해 대피소에 임시 체류하는 주민의 병원 이동을 돕고, 진료비도 지원하기로 했다. 대피소에는 언제든 이용할 수 있는 아이스크림과 얼음물 전용 냉장고가 설치·운영된다.

CFS는 화재 이틀째인 19일 신현초등학교 대피소에 매트리스, 속옷, 물티슈 등을 전달했다. 아침, 점심, 저녁식사도 제공 중이다. 구청 등과 협의해 필요한 추가 긴급구호 물품을 실시간으로 전달할 방침이다.

인천 서구갑 지역구의 김교흥 더불어민주당 의원과 지자체 관계자들도 19일 신현초 대피소를 방문해 CFS에 지역주민 건강을 위해 힘써 줄 것을 당부했다. 정종철 CFS 대표는 “화재로 어려움을 겪는 지역 주민들에게 다시 한번 고개 숙여 사과드린다”며 “지역주민들의 건강 관리와 안전한 대피소 생활에 도움이 되기 위해 모든 노력을 다하겠다”고 말했다.