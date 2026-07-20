[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데칠성음료는 생수 브랜드 ‘아이시스’의 초경량 용기가 ‘레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2026’ 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문에서 본상을 받았다고 20일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 iF디자인 어워드(International Forum Design Award)’, ‘IDEA(International Design Excellence Award)’와 함께 세계 3대 디자인 어워드 중 하나로 꼽힌다.

아이시스 초경량 용기는 플라스틱 사용량을 줄이면서도 품질 안정성과 재활용 편의성을 높인 친환경 패키지 디자인이 높은 평가를 받았다.

이 제품은 ‘환경을 위해 사라지는 중’을 콘셉트로 개발됐다. 500㎖ 페트병 중량을 기존 11.6g에서 9.4g으로 약 18.9% 줄였다. 교차형 립(rib) 구조를 적용해 얇은 용기에도 하중과 충격을 분산하도록 설계됐다.

롯데칠성음료 관계자는 “앞으로도 제품에 가치를 더한 새로운 디자인을 선보이기 위해 끊임없이 노력할 것”이라고 말했다.