매월 애널리스트와 주식 시장 점검·투자 전략 모색 첫 세미나, 22일 오후 2시 유튜브서 실시간 방송

[헤럴드경제=정윤희 기자] 유안타증권은 투자자들에게 시의적절한 투자 인사이트를 제공하기 위해 온라인 세미나 ‘투자 인사이트 라이브(LIVE)’를 선보인다고 20일 밝혔다.

‘투자 인사이트 LIVE‘는 매월 유안타증권 리서치센터의 분야별 애널리스트를 초청해 국내외 증시를 점검하는 정기 세미나다. 최근 시장 이슈를 바탕으로 투자 전략과 복잡한 시장 흐름을 일반 투자자들도 쉽게 이해할 수 있도록 풀어 설명하는 것이 특징이다.

첫번째 세미나는 2분기 어닝 시즌을 맞아 ‘요즘 주식시장 왜 이래?(2분기 실적 팩트 체크)’를 주제로 오는 22일 오후 2시 유튜브 ‘유안타증권’ 채널에서 실시간으로 방송된다.

먼저 김호정 투자전략팀 연구원이 금리와 환율 변동성이 커진 매크로 환경 속에서 주식 시장의 흐름을 진단하며, 이어 이재원 연구원이 2분기 실적 상위 업종을 기반한 하반기 투자 전략을 제시한다. 세미나 당일 유튜브에서 ‘유안타증권’ 채널을 검색한 후 실시간 라이브 방송에 접속하면 누구나 무료로 시청할 수 있다.

신남석 유안타증권 리테일(Retail)사업부문대표는 “시장 환경이 빠르게 변화할수록 투자 판단의 기준이 더욱 중요 해진다”며 “유안타증권은 매월 정기 세미나를 통해 시장을 바라보는 균형 있는 시각과 실질적인 투자 인사이트를 지속적으로 제공해 고객의 성공적인 자산관리를 지원하는 금융 파트너로서 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.

유안타증권은 지난 6월부터 모바일트레이딩시스템(MTS) 내 인공지능(AI) 콘텐츠를 개인 맞춤형 투자 정보 제공으로 고도화한 ‘AI PB’ 서비스도 제공하고 있다. 이 서비스는 생성형 AI 기술을 활용해 투자 정보 및 관련 뉴스 자료를 분석하고 AI 시황·AI 종목 와이?(Why?)·AI 이슈 픽(Pick) 등 다양한 고객 맞춤형 정보를 제공한다.