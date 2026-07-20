노태악 전 중앙선거관리위원장이 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. [연합]
노태악 전 중앙선거관리위원장이 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=최의종 기자] 6·3 지방선거 과정에서 불거진 국민참정권 침해 사태를 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈)가 20일 노태악 전 중앙선거관리위원회(중앙선관위) 위원장과 선관위 직원 외유성 출장 의혹 고발 사건과 관련해 중앙선관위에 압수수색 영장을 집행했다.


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