VESA 새 고휘도 디스플레이 기준 ‘트루블랙 1000’보다 40% 향상 탠덤 OLED, 두겹 유기 발광층으로 쌓아 밝기·수명 확보 레노버 노트북에 탑재 에이수스·델 테크놀로지스·MSI 등 순차 공개

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성디스플레이가 새로운 고휘도 디스플레이 인증을 충족하는 노트북용 탠덤 OLED(유기발광다이오드)를 본격적으로 공급한다. 삼성디스플레이는 글로벌 PC 제조업체들과 협력해 한층 더 강력해진 휘도 성능을 바탕으로 프리미엄 노트북용 OLED 시장을 확대해 나갈 계획이다.

삼성디스플레이는 20일 디스플레이HDR 트루블랙 1400 기준을 충족하는 노트북용 탠덤 OLED를 본격 공급한다고 밝혔다.

트루블랙 1400은 VESA(비디오 전자공학 표준위원회)가 이달 새롭게 발표한 최고 수준의 OLED 화질 인증이다. 블랙을 0.0005니트 이하로 표현하면서 화면의 10% 영역(OPR 10%)에서 최대 휘도 1400니트를 구현해야 한다. 기존 최고 등급인 ‘트루블랙 1000’보다 휘도 기준이 40% 높아져 한층 강화된 화질 성능을 요구한다.

삼성디스플레이의 노트북용 탠덤 OLED는 패널 기준 최대 1600니트의 밝기를 구현한다. 이는 기존 단일 발광층 구조 OLED의 최고 휘도인 1100니트보다 40% 이상 높은 수준으로, 현재 상용화된 노트북용 OLED 가운데 최고 수준의 밝기를 제공한다.

해당 패널을 탑재한 레노버의 ‘요가 프로 9i 아우라 에디션 11세대’는 지난 8일 트루블랙 1400 인증을 획득했으며, 올해 하반기부터 내년까지 에이수스, 델 테크놀로지스, MSI 등도 관련 제품을 순차적으로 선보일 예정이다.

탠덤 OLED는 유기 발광층을 두 겹으로 쌓는 구조를 적용해 높은 밝기와 긴 수명을 동시에 확보한 것이 특징이다. 동일한 전류에서도 더 높은 휘도를 구현할 수 있으며, 일반적인 노트북 사용 환경에서는 기존 싱글 스택 OLED보다 2배 이상 긴 수명을 제공한다.

또 신규 유기 발광 재료를 적용해 동일한 소비전력에서 더 높은 밝기와 향상된 안정성을 구현했다. 고휘도와 내구성을 동시에 개선하면서 프리미엄 IT용 OLED 경쟁력을 한층 강화했다는 평가다.

삼성디스플레이는 오는 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘K-디스플레이 2026 한국디스플레이산업전시회’에서 트루블랙 1400을 지원하는 노트북용 탠덤 OLED를 공개한다. 영상 편집과 콘텐츠 제작 환경을 구현한 전시를 통해 고휘도 화질 성능을 직접 체험할 수 있도록 할 예정이다.

업계에서는 AI PC 확산과 함께 고화질 디스플레이에 대한 수요가 빠르게 늘어나면서 프리미엄 OLED 노트북 시장 경쟁도 한층 치열해질 것으로 보고 있다. 삼성디스플레이는 고휘도·장수명 기술을 앞세워 OLED 시장 주도권을 강화한다는 전략이다.

정용욱 삼성디스플레이 IT전략마케팅팀장(상무)은 “트루블랙 1400 기준을 충족하는 고성능 노트북용 OLED는 삼성디스플레이의 앞선 소재 기술력을 보여주는 대표 제품”이라며 “프리미엄 노트북 시장에서 차별화된 사용자 경험을 제공할 수 있도록 고성능 OLED 라인업을 지속 확대하겠다”고 말했다.