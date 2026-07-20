[헤럴드경제=김명상 기자] 라한호텔이 여름 휴가철을 맞아 ‘크루즈 투어’와 ‘로컬 원데이 클래스’로 구성된 프로그램을 출시했다. 야간 크루즈 투어와 낮 시간대의 공예 클래스를 결합해 방문객에게 남도 고유의 문화 체험 기회를 제공하는 것이 특징이다.

호텔현대 바이 라한 목포는 목포 해상케이블카, 영암국제카트경기장, 해남 산이정원 등 주요 관광 명소와 제휴를 맺은 데 이어, 여름 한정 로컬 체험 프로그램을 기획했다.

야간 일정을 담은 ‘크루즈 불꽃투어’ 패키지는 오후 7시 30분경 출항해 크루즈 선상에서 삼학도, 유달산, 목포대교를 감상하며 불꽃쇼를 관람하는 구성이다. 패키지는 객실 1박에 삼학도 크루즈 불꽃투어 탑승권 2매, 오후 12시 레이트 체크아웃으로 구성됐다. 조식은 선택할 수 있으며, 운영 기간은 8월 17일까지다.

낮 시간에 운영하는 ‘로컬 체험 원데이 클래스’는 영암 지역주민 사업공동체 ‘영암관광두레’의 ‘미술관아래’, ‘예담은’과 협업해 진행한다. 8월 1일 프로그램은 가죽 여권 케이스 만들기, 천연염색 핸드폰 크로스가방 수놓기로 나뉜다. 참가비는 각각 3만원과 4만원이며, 사전 예약한 선착순 5팀에게는 50% 할인 혜택을 제공한다.

최고은 라한호텔 통합마케팅팀 매니저는 “지난 4월 한국관광공사 광주전남지사, 영암관광두레와 함께 선보인 로컬 체험 프로그램이 고객들에게 호응을 얻은데 힘입어 올여름 호캉스와 함께 남도의 풍성한 매력을 경험할 수 있는 프로그램을 기획했다”며 “앞으로도 단순 숙박을 넘어 국내 여행의 가치를 높이는 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.