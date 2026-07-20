- 별도 코팅 없이 UV 레이저 공정 하나로 광흡수 기능과 움직임 동시 설계 - 형상 디스플레이와 웨어러블 햅틱 인터페이스 등 차세대 촉각 기술 활용

[헤럴드경제=구본혁 기자] “빛만 비추면 버튼이 스스로 솟아오른다.”

국내 연구진이 전선이나 별도 코팅 없이 빛으로 형태를 바꾸는 새로운 금속 구조 개발에 성공했다.

KAIST는 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 하나의 UV(자외선) 레이저 공정만으로 평평한 니켈-티타늄 형상기억합금(SMA) 시트를 빛을 받으면 스스로 입체 구조로 변하는 메타모핑(외부 자극에 따라 미리 설계한 형태로 변형되는) 구조로 만드는 기술을 개발했다고 20일 밝혔다.

차세대 웨어러블 기기와 소프트 로봇은 얇고 가벼우면서도 필요할 때 원하는 형태로 자유롭게 변형될 수 있는 기술이 핵심이다. 이러한 기술은 형상 디스플레이와 적응형 표면, 웨어러블 인터페이스, 소프트 로봇 등 다양한 미래 기술의 기반이 될 것으로 주목받고 있다.

연구팀은 평평한 금속판에 정교한 절개와 접힘 패턴을 설계해 미리 정한 입체 모양으로 변형되도록 구현했다. 이는 종이를 오려 입체 구조를 만드는 키리가미(Kirigami) 원리를 금속에 적용한 것이다.

형상기억합금은 가볍지만 큰 힘을 낼 수 있어 웨어러블 기기와 소프트 로봇의 핵심 구동 소재로 활용되고 있다. 그러나 기존 기술은 이 금속이 빛을 충분히 흡수하지 못해 별도의 광흡수 코팅이 필요했다. 그래핀 산화물(Graphene Oxide)이나 질화티타늄(TiN) 같은 코팅은 반복 사용하면 벗겨질 수 있고, 제작 공정이 복잡하며 반응 속도를 떨어뜨릴 수 있다는 한계가 있었다.

연구팀은 이를 해결하기 위해 UV 레이저 미세가공 기술을 활용했다. 레이저를 한 번 조사하는 것만으로 금속을 원하는 형태로 가공하는 동시에 표면이 빛을 잘 흡수하도록 만들어, 별도의 광흡수 코팅이 필요 없는 제작 방식을 구현했다.

이번 연구의 핵심은 금속이 얼마나 변형될지 뿐만 아니라 어떤 순서로 형태를 바꿀지까지 하나의 금속 안에 미리 설계했다는 점이다. 연구팀은 레이저 가공 방식을 조절해 같은 빛을 비춰도 어떤 부분은 먼저, 다른 부분은 나중에 변형되도록 구현했다. 별도의 전기 신호나 복잡한 제어장치 없이도 금속 스스로 정해진 순서에 따라 형태를 바꾸도록 만든 것이다.

연구팀은 이 기술을 근적외선 LED와 결합해 화면 일부가 실제로 솟아오르는 형상 디스플레이와 햅틱 인터페이스를 구현했다. 문자 ‘K→A→I→S→T’를 순차적으로 표시하고, 손끝으로 방향을 안내하는 촉각 신호를 구현하는 데도 성공했다.

앞으로 이 기술이 발전하면 스마트워치, AR·VR 장갑, 로봇 원격조작 인터페이스, 점자·방향 안내 디스플레이 등에서 표면이 실제로 솟아오르며 정보를 전달하는 차세대 촉각 디스플레이로 활용될 수 있다는 것이 연구팀의 설명이다.

오일권 교수는 “이번 연구의 가장 큰 차별점은 하나의 UV 레이저 공정으로 기계적 구조와 광학적 표면 특성을 동시에 설계했다는 점”이라며 ”향후 능동적으로 변형되는 로봇 피부, 웨어러블 촉각 인터페이스, 소프트 로봇, 마이크로 로봇과 같은 분야로 확장될 수 있다“고 말했다.

이번 연구성과는 국제학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’​에 게재됐다.