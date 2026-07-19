평소 알던 지인과 술자리 말다툼 끝 범행 최근 술자리 강력범죄 잇따라

[헤럴드경제=정주원 기자] 함께 술을 마시던 지인에게 깨진 소주병을 휘둘러 중상을 입힌 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

19일 경기 화성동탄경찰서는 살인미수 혐의로 50대 남성 A씨를 현행범 체포해 조사 중이며 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 예정이다.

A씨는 이날 오전 10시15분께 경기 화성시 동탄구 영천동 한 아파트에서 함께 술을 마시던 50대 남성 B씨의 어깨 부위를 깨진 소주병으로 한 차례 찔러 다치게 한 혐의를 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 체포했다. 중상을 입은 B씨는 병원으로 옮겨져 치료받고 있으며 현재 생명에는 지장이 없는 상태다.

경찰 조사 결과 A씨는 평소 알고 지내던 B씨의 집에서 단둘이 술을 마시던 중 말다툼을 벌이다 격분해 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “피의자의 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다”며 “조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 예정”이라고 말했다.

한편 최근 술자리에서 지인을 상대로 한 강력범죄가 잇따르고 있다. 경북 경산에서는 지난 4일 함께 술을 마시던 친구를 흉기로 수십 차례 찔러 살해한 혐의로 구속된 정재환(24)의 신상정보가 최근 공개되기도 했다.