16일 숙명여대 젬마홀에서 6주 평생교육 프로그램 마무리...대학 전문 교수진 및 교육 기반 활용해 양질의 교육 기회 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 김경대)가 지난 16일 숙명여대 젬마홀에서 ‘2026년 용산YES아카데미’ 수료식을 개최했다.

용산YES(Yongsan Education School)아카데미는 대학의 전문 교수진과 교육 기반을 활용해 구민에게 수준 높은 교육 기회를 제공하는 대학 연계형 평생학습 프로그램이다.

앞서 동국대‧고려대‧중앙대 등 명문사학과 협력을 이어왔으며, 올해는 지역 내 숙명여대 미래교육원을 운영기관으로 선정했다. 정원 50명은 선착순 모집했다.

이날 수료식에는 김경대 용산구청장, 문시연 숙명여대 총장, 서용구 숙명여대 미래교육원장이 참석해 배움의 과정을 완주한 수료생들의 여정을 축하했다. 수료증과 우수 수강생 표창장 수여를 시작으로 구청장 및 총장 축사, 수료생 대표 답사가 이어졌다. 수료증은 출석률 60% 이상 이수자 32명에게 용산구청장 및 숙명여대 총장 명의로 수여했다.

수료생 대표는 “단순한 지식 습득을 넘어, 세상을 바라보는 새로운 시야를 열고, 삶에 대한 용기와 희망을 키울 수 있었다”라며 “평생교육은 새로운 도전을 두려워하지 않는 용기와 열린 마음을 길러주는 빛나는 여정임을 깨달았다”라고 소감을 밝혔다.

프로그램은 지난달 9일부터 6주간 12차례에 걸쳐 ▷문화교양 ▷인공지능(AI) 활용 전자책 만들기 ▷예술 및 창의 활동 ▷인문 소양 등 종합적인 교양 강좌로 열렸다. 세부 프로그램으로는 ▷그림 감상법 ▷민화 그리기 ▷바둑 ▷예술가 이야기 등이 있다.

김경대 용산구청장은 “푸릇한 여름 교정에서 대학 생활을 즐기며 새로운 지식과 경험을 쌓으신 수료자 여러분께 축하의 말씀을 전한다”며 “앞으로도 용산구는 배움의 문턱을 낮추고, 누구나 언제든 꿈을 키울 수 있는 평생학습 도시 용산을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.