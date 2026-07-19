[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군과 iM뱅크 왜관지점(지점장 장재필)은 지난 15일 초복을 맞아 칠곡군사랑의집(무료급식소)을 방문해 봉사활동을 펼쳤다.

이날 행사에는 김재욱 칠곡군수 부부와 iM뱅크 왜관지점 장재필 지점장을 비롯한 관계자 및 자원봉사자들이 함께했으며 iM뱅크 왜관지점은 100만원 상당의 재료비를 후원했다.

김재욱 군수는 직원 및 자원봉사자들과 함께 이용자들에게 삼계탕을 직접 배식하며 안부를 묻고 건강을 기원했다.

행사에 참석한 이용자들은 정성이 담긴 보양식을 함께 나누며 무더위를 이겨낼 힘을 얻는 뜻깊은 시간을 보냈다.

칠곡군사랑의집은 60세 이상 노숙인, 장애인, 독거노인 등 취약계층을 대상으로 무료급식사업을 운영하고 있다.

매주 월요일부터 금요일까지 하루 평균 150여명에게 중식을 제공하고 있다.

김재욱 칠곡군수는 “초복을 맞아 어르신들께 건강한 한 끼를 대접할 수 있도록 뜻을 모아주신 iM뱅크 왜관지점에 감사드린다”며 “삼계탕으로 기력을 보충하시고 무더운 여름을 건강하게 보내시길 바란다”고 말했다.