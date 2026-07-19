[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군의회는 오는 21일까지 8일간의 일정으로 제289회 임시회에 돌입했다.

이번 임시회에서는 2026년도 주요업무계획 보고를 비롯해 ‘청송군 기본소득 지원에 관한 조례 일부개정조례안’, ‘청송군 골프연습장 관리 및 운영 조례안’ 등 군정 운영의 중간 점검과 군정 주요 현안에 대해 심의한다.

특히 집행부로부터 2026년도 주요업무계획 보고를 청취하며 주요 사업계획을 면밀히 점검하고 군민의 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 정책들이 차질 없이 추진될 수 있도록 심도 있는 논의를 이어갈 계획이다.

또 ‘청송군 기본소득 지원에 관한 조례 일부개정조례안’을 통해 기본소득 지원제도의 운영상 미비점을 보완하고 ‘청송군 골프연습장 관리 및 운영 조례안’을 심의한다.

심상휴 청송군의회 의장은 “이번 임시회에서는 2026년도 주요업무계획 보고를 통해 군정의 방향을 면밀히 살펴보고 군민의 삶이 개선될 수 있도록 군민의 목소리를 최우선으로 삼아 합리적이고 생산적인 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.