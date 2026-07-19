인파에 치여 안내 직원 부상도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 인천국제공항 출국장에서 중국인 승객들이 단체로 새치기하는 상황이 잇따라 발생해 공항 당국이 예의주시하고 있다.

19일 연합뉴스와 인천공항공사에 따르면 지난 2일 새벽 제1여객터미널 3층 출국장에서 중국인 이용객 수십명이 체크인 카운터를 향해 돌진하는 모습이 포착됐다. 이들은 대기열을 따라 이동하지 않고 자세를 낮춘 채로 캐리어를 밀면서 차단선 아래로 달렸다.

이 영상은 SNS(사회관계망서비스)에 공유되면서 논란이 일었다. 영상의 진위를 놓고 갑론을박이 벌어지기도 했다. 공항 당국은 이용객이 몰리는 상황에서 중국인 보따리상 등이 먼저 탑승 수속을 밟기 위해 카운터가 열리는 동시에 앞다퉈 달려든 것으로 보고 있다.

‘집단 새치기’ 문제가 불거진 배경에는 동일 시간대 여객 수요의 급증이 지목된다. 최근 인천∼중국 주요 노선의 여객기 기종이 에어버스 A320에서 A350으로 바뀌면서 좌석이 100여석 늘어났고 이용객이 몰려 줄서기 경쟁이 심해졌다는 것이다.

한편 인천공항에서는 최근 장기 체류자들이 여객용 의자와 콘센트를 독점하거나 화장실에서 빨래와 샤워를 하는 등 공공시설을 사유화하는 실태가 알려져 논란이 일기도 했다.