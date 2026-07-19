8월 16일까지, 가든파이브 라이프 중앙광장에서 무료 운영...중형 풀장, 클라이밍 풀장, 분수 터널 새로 선보여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 오는 7월 24일부터 8월 16일까지 가든파이브 라이프 중앙광장에서 ‘2026 하하호호 물놀이장’을 무료로 운영한다.

지난해 문정동 가든파이브 중앙광장에서 문을 연 물놀이장에는 2만여 명이 다녀갔다. 넓은 주차장, 가까운 지하철과 버스 정류장 등 뛰어난 접근성에 입장료도 없어 가족 단위 방문객에게 큰 사랑을 받았다.

올해는 시설 규모를 넓히고 즐길 거리를 더했다. 기존 대형 풀장(20m×15m×1m) 외에 중형(10m×15m×1m) 풀장을 추가로 설치해 한결 넓고 쾌적하게 이용할 수 있다. 에어바운스 언덕을 오르는 클라이밍 풀장(11m)과 물줄기가 쏟아지는 분수 터널(8m)도 처음 선보인다.

워터슬라이드와 유수풀, 회전튜브 풀, 수심이 낮은 영유아 풀은 지난해와 동일하게 운영한다. 어린이에게는 구명조끼를 무료로 빌려주며, 보호자를 위한 휴게공간과 탈의실, 더위를 식힐 쉼터(에어쿨존)도 마련했다.

장시간 대기를 줄이는 스마트 대기 시스템도 도입했다. 지난 겨울 눈썰매장부터 활용한 시스템으로 현장에서 휴대폰 앱(스마트웨이팅)으로 대기표를 발급받으면 입장 순서를 확인할 수 있다.

특히 구는 안전 관리에 힘을 썼다. 개장 전 민간전문가와 합동으로 사전점검을 하고, 운영 기간에는 인명구조 요원과 안전요원, 간호요원 등 17명이 현장에 상주하며 물놀이 기구와 수질 상태, 안전을 챙긴다.

볼거리도 다양하다. 개장일에는 10m 상공으로 솟아 물줄기를 뿜는 플라이보드 공연이 펼쳐지고, 버블폼 파티와 워터밤, DJ박스가 매일 이어진다. 주말에는 버블 매직쇼, 삐에로 벌룬, 타투 스티커, 안전 레크리에이션 같은 이벤트가 열린다. 부모 세대의 어린 시절을 떠올리게 하는 레트로 포토존이 한여름의 추억을 남긴다.

물놀이장 운영시간은 매일 오전 10시부터 오후 5시까지다. 1·2부제로 나눠 45분 이용하고 15분 쉬며, 쉬는 날 없이 운영한다. 실시간 운영정보는 ‘네이버 플레이스(송파구 하하호호 물놀이장)’와 ‘카카오 오픈채팅방’에서 확인할 수 있다.

구는 올해도 (주)가든파이브라이프와 손잡아 예산을 아꼈다. 업무협약으로 물놀이장 장소와 수도, 전기 등을 무상 제공 받아 약 8200만 원을 절감했다. 방문객이 늘면 주변 음식점과 카페로 발길이 이어져 지역 상권에도 도움이 될 것으로 기대된다. 가든파이브라이프에 따르면 실제 지난해 여름 ‘하하호호 물놀이장’ 운영으로 7월 매출이 전년 대비 6% 늘었다.

서강석 송파구청장은 “어린이와 가족들이 안심하고 즐길 수 있게 안전을 최우선으로 만반의 준비를 했다”며 “이번 여름, 서울의 대표 도심 송파구가 준비한 ‘하하호호 물놀이장’에서 즐겁고 행복한 추억 만들어 가시기 바란다”고 전했다.

구는 물놀이장이 문을 닫은 8월 17일 하루 시설을 그대로 활용해 ‘반려견 물놀이장’을 운영해 반려인 가족에게도 색다른 추억을 선물할 예정이다.