주택 24채 침수·도로 유실…지방하천 2곳 범람에 164건 안전조치 오후까지 최대 100㎜ 더 쏟아져…경북도 “현재까지 인명피해 없어”

[헤럴드경제=정찬수 기자] 경북 북부에서 심야와 새벽 시간대 폭우가 쏟아지면서 대피령이 이어졌다. 292가구 366명이 사전대피했으며 지난해 대형 산불로 터전을 잃은 이재민의 임시주택 일부도 침수됐다.

19일 경북도와 연합뉴스에 따르면 지난 17일 오전 8시부터 이날 오전 6시까지 누적 강수량은 안동(남선) 189.0㎜, 문경(동로) 178.0㎜, 의성(비안) 157.5㎜ 등을 기록했다. 안동시 남선면에서는 전날 오후 5시 시간당 65.5㎜의 비가 내렸다.

의성군은 단촌면 폭우로 이날 0시를 기해 단촌면 구계1·2리에 대피 명령을 내렸다. 구계리로 연결되는 농어촌도로 203호선 일부가 유실돼 차량 통행이 막혔기 때문이다. 구계1리 주민 55명과 구계2리 주민 60명, 캠핑장 야영객 40명 등 155명도 대피했다. 이 마을은 지난해 대형 산불로 큰 피해가 나 이재민들이 임시주택에서 생활하는 곳이다.

안동에서는 홍수경보 발령에 따라 일직면 10명, 남선면 36명, 임하면 16명 등이 마을회관과 경로당으로 대피했다. 안동시 일직면 귀미리의 산불 이재민을 위한 임시주택 11동도 침수됐다. 지방하천 안망천 범람으로 옆의 도로가 유실되고 임시주택에 물이 들어찼다.

폭우로 인한 경북 북부지역 사전 대피 인원은 292가구 366명이다. 소방은 인명구조 20건, 안전조치 144건 등 164건의 신고를 받고 조치를 완료했다. 안동시 남후면 광음리에서는 불어난 물에 휩쓸린 캠핑카에서 2명을 무사히 구조했다. 구미시 고아읍에서도 침수된 주택에 고립된 주민 1명을 구조했다.

안동에서는 백일천과 안망천이 범람했다. 안동 일직면 귀미리와 의성 단촌면 구계리 일원 도로가 유실돼 통제됐다. 예천군과 봉화군, 영주시, 안동시, 의성군에서는 산사태 주의보도 발령됐다.

기상청은 정체전선의 영향으로 이날 오후까지 경북권을 중심으로 시간당 30~50mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있을 것으로 예보했다. 앞으로 30~100㎜의 비가 더 내릴 전망이다. 경북도는 현재까지 확인된 인명피해는 없다고 밝혔다.