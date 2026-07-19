[헤럴드경제=김보영 기자] 더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표가 하룻밤 사이 3억8000만원이 넘는 후원금을 받았다고 밝혔다.

정 전 대표는 17일 페이스북을 통해 “큰일났다. 어제 유튜브 방송에서 제 후원금 2000만원이 부족하다고 했는데, 그 방송을 보고 하룻밤 사이 무려 3억8000만원이 쏟아져 입금됐다”고 말했다.

그는 “(한도를 넘어) 3억 6000만원을 일일이 돌려드려야 한다. 번거롭지만 눈물 나게 고마운 일”이라며 “주말이라 후원계좌를 닫을 수 없는데 계속 들어온다더라”라고 설명했다.

이어 정 전 대표는 “제 계좌로는 그만 보내고 최민희, 이성윤, 한민수 의원 후원계좌로 주말에는 보내주면 감사하겠다”고 전했다. 이들은 친청(친 정청래)계 후보로 분류되는 인사로, 이번 8·17전당대회 최고위원 선거에 출마했다.

또 그는 약 3시간 뒤 재차 페이스북을 통해 “7700여 분이 평균 4만6000원, 3억8000여 만원의 후원금을 보내주셨다”며 “정말 열심히 할테니 선거운동도 좀 해주시라. 그러면 이긴다”라고 덧붙였다.

민주당은 오는 21일 예비경선을 통해 당 대표 후보 3명을 추린다. 민주당 당 대표 예비경선 후보 등록을 위한 기탁금은 2000만원(만 39세 이하 원외 청년 후보자에 대해선 50% 감면)이 책정됐다.