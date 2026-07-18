[헤럴드경제=최원혁 기자] 한국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 최악의 성적을 낸 것과 관련 전직 ‘캡틴’ 기성용이 축구인들의 자성을 촉구했다.

17일 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 공식 유튜브 채널에는 동서지간인 배우 김강우, 축구선수 기성용이 게스트로 출연한 예고편 영상이 올라왔다.

영상에서 기성용은 월드컵을 보러 멕시코를 다녀온 것을 언급하며 “다행인 게 첫 경기(체코전)만 보고 귀국했다. 내가 올 때까지만 해도 분위기가 좋았고 1위로 올라갈지, 2위로 올라갈지를 이야기 했다”고 말했다.

이어 “선수들과 만나면서 힘도 많이 주고 왔다. 근데 이게 이렇게 끝나버리니까 경험했던 선수로서 많이 안타깝기도 하고 실망한 국민의 마음도 충분히 이해가 간다”며 “앞으로 한국 축구가 많이 개혁되어야 하지 않을까 한다”고 밝혔다.

이후 기성용은 제작진과 인터뷰에서 “축구인들이 각성해야 한다. 반성을 많이 해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “나도 축구인이지만 내가 과연 한국 축구를 위해서 열심히, 혹은 무언가를 했나 싶다. 요즘에 정말 많은 생각이 든다”고 덧붙였다.

한편 2015년 1월부터 주장 완장을 차고 대표팀을 이끈 기성용은 2018년 완장을 손흥민에게 넘겨준 뒤 이듬해 태극마크를 반납했다. 그는 2019년 1월 “제가 계속 자리를 지키고 있는 것이 대표팀의 변화를 막고 있다는 생각이 들었다”며 국가대표 은퇴를 선언했다.