[헤럴드경제=도현정 기자] “결혼 생활은 나를 괴롭게 했지만, 다이아몬드는 죄가 없다.”

최근 이혼 후 애물단지가 된 약혼반지나 결혼반지를 ‘이혼 반지(divorce ring)’로 다시 세팅해 착용하는 트렌드가 부상하고 있다. 약혼반지를 이혼 반지로 변신시킨 이들은 기존 반지의 디자인만 바꾸거나, 종결된 결혼 생활의 의미를 담아 반지를 더 화려하게 치장하기도 한다.

결혼반지와의 가장 큰 차이점은 반지를 끼우는 손가락에 있다. 결혼반지는 보통 왼손 약지에 끼지만 이혼 반지는 가운뎃손가락에 주로 낀다. 가운뎃손가락이 서구권에서 욕으로 쓰는 제스처를 할 때 쓰인다는 점에서 착안해, 전 남편이나 자신의 결혼 생활에 욕을 하고 싶은 마음을 담은 트렌드이기도 하다.

사회관계망서비스(SNS)나 블로그 등 온라인상에서 가운뎃손가락에 낀 이혼 반지를 ‘인증’하는 이들은 “이혼으로 마음에 상처는 입었지만, 다이아몬드의 가치는 변하지 않았다”고 입을 모은다. “이혼했다고 반지를 상자 안에 넣어두는 것은 낭비”라며, 자신을 위해 반지를 계속 착용하겠다는 것이다.

이혼 반지는 재정적인 독립 의 의미도 있다. 남편의 눈치를 보지 않고, 누구의 허락도 받을 필요 없이 나를 위해 마음껏 소비할 수 있다는 것을 확인하는 의례라는 것이다. 때문에 이혼 후 비용을 더 들여서 기존 반지를 다시 세팅하거나, 아예 수백만원을 들여 새로운 반지를 사는 경우도 있다.

이혼 반지 트렌드를 조명한 BBC의 보도에서 35세의 인플루언서 데브 마리노는 이혼 후 약혼반지를 새로운 디자인으로 세팅하는데 2000파운드(약 400만원) 이상을 썼다. 약혼반지의 가운데에 있던 다이아몬드를 한쪽 끝에 세팅하고 다른 한쪽 끝에는 결혼 생활 중 얻은 딸을 상징하는 작은 사파이어를 추가한 디자인이다. 마리노는 자신의 SNS에 “가운뎃손가락에 반지를 낄 것”이라며 “결혼 생활이 파탄 난 후 가끔 가운뎃손가락을 치켜들고 싶은 기분을 느끼기도 했다”고 토로했다.

웨일스 출신의 58세 여성 세리 에반스는 지난해 이혼한 후 3000파운드(약 600만원)를 들여 다이아몬드 반지를 구매했다. 에반스는 이것을 “나의 독립 선언”이라면서 “반항심에서 이혼 합의금이 아닌 자신이 번 돈으로 반지를 구매했다”고 말했다.

중재 이혼 서비스를 제공하는 영국 기업 애미커블의 공동 창립자 케이트 데일리는 이혼 반지가 일종의 재정적 해방을 기념하는 방법이 될 수도 있다고 설명했다. 데일리는 “이혼한 시점에서 여성이 새 반지를 사기로 결정한다면, 이는 그녀가 스스로 재정적 결정을 내리고 있고 누구의 허락도 받을 필요가 없다는 신호”라고 말했다. 이혼 반지 구매가 배우자 없이 혼자로서는 처음 내린 큰 지출 결정일 수도 있다는 것이다.

이혼 반지 트렌드 덕분에 보석상들은 반색하고 있다. 이들에게는 새로운 틈새시장이 열린 셈이다.