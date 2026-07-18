故 서명숙 이사장, 국민훈장 모란장 수여 제주올레 길 조성해 국내 걷기 문화 확산 기여 누적 1340만 명 방문한 대표 여행길로 성장 최휘영 문체부 장관 서귀포 방문해 훈장 전달

[헤럴드경제=김명상 기자] 정부는 4월 7일(화)에 별세한 고(故) 서명숙 제주올레 이사장(향년 68세)에게 국민훈장 모란장을 추서했다고 18일 밝혔다. 제주올레 길을 국제적 걷기 여행 모델로 발전시키며 사람과 세계를 연결한 고인의 공적을 기리기 위한 조치다.

고인은 2007년부터 제주올레 길을 조성하고 운영하며 2026년 6월까지 누적 1340만 명이 찾는 국내 대표 걷기 여행길로 성장시켰다.

고인은 걷기 여행을 매개로 자연, 여행자, 지역민이 공존하는 생태·문화 공간을 구축해 지속 가능한 관광 발전에 이바지했다. 또한 제주올레 길을 일본과 몽골에 확산해 국제교류형 걷기 여행 모델로 발전시키는 등 걷기의 가치를 우리 사회에 확산했다.

국민훈장은 국가 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여하는 정부포상이다. 정부는 고인의 공적을 기려 국민훈장 모란장 추서를 결정했다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 18일 오후 제주 서귀포에 있는 제주올레 여행자센터를 찾아 정부를 대표해 훈장을 전달했다.