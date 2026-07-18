1949년 이후 첫 황실전범 개정 UN총장 “여 권리향상 정책 장려” 日언론 “유럽도 성별불문…日만 男고집”

[헤럴드경제] 일본 정치권에서 여성 왕족의 왕위 승계 논의를 건너뛰고 36촌 아들에 왕위승계 자격을 주도록 ‘황실전범’을 개정함에 따라, 유독 일본에서만 시대와 동떨어진 남성 승계를 고집한다는 비판이 국내외에서 잇따르고 있다.

18일 현지 언론에 따르면 일본 국회 참의원(상원)은 전날 본회의를 열어 옛 왕족의 남계 남성을 왕실 양자로 들인 뒤 양자에게서 남자아이가 태어날 경우 왕위 계승 자격을 부여하는 내용의 황실전범 개정안을 통과시켰다.

황실전범 개정안에는 일본 왕실에 양자로 들어온 옛 왕족의 남계 남성의 경우는 왕위 계승 자격을 갖지 못하지만, 그 양자에게 남자아이가 태어날 경우 왕위 계승 자격을 갖는다는 규정이 포함됐다.

일본 황실전범이 부칙이 아닌 본칙이 개정된 것은 1949년 이후 처음이다.

일본 왕실의 양자가 될 가능성이 있는 옛 왕족의 남계 남성은 현 나루히토 일왕과 약 600년 전의 조상을 공유하는 36∼38촌 관계다.

여성인 현 나루히토 일왕의 외동딸 아이코 공주는 남계 남성만 인정하는 황실전범 규정상 왕위를 이을 수 없다.

결국 일본 정치권은 이에 대한 논의 없이, 남성 승계를 위한 경우의 수만 늘린 셈이 됐다.

이에 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 17일(현지시간) 일본 황실전범 개정에 관한 언론 질의에 “모든 나라의 모든 지위와 직업에서 여성의 권리 향상으로 이어지는 포섭적인 정책을 장려한다”는 입장을 밝혔다고 일본 지지통신이 전했다.

일본 황실전범 개정안이 여성의 왕위 계승을 사실상 배제한 점을 우회적으로 지적한 것으로 풀이된다.

앞서 유엔 여성차별철폐위원회(CEDAW)는 2024년 왕위 계승권을 남성에게만 인정하는 일본 황실전범이 여성차별철폐조약 이념과 양립하기 어렵다며 개정을 권고한 바 있다.

당시 일본 정부는 “왕위에 오르는 자격은 기본적 인권에 포함되지 않아 여성 차별에 해당하지 않는다”고 반발했다.

요미우리 등 일본 주요 언론은 1949년 이후 처음으로 부칙이 아닌 본칙이 바뀐 황실전범 개정안 국회 통과를 대서특필하면서 민의에 맞지 않는다고 비판했다.

요미우리신문은 ‘상징적 천황제의 근간에 상처를 입혔다’라는 제목의 사설에서 “전후 80년에 걸쳐 자라온 국민과 상징적 천황(일왕)의 유대를 무시하는, 너무 많은 결함을 안은 난폭한 제도 변경”이라고 비판했다.

아사히신문은 나루히토 일왕이 최근 내놓은 “국민의 이해를 얻는 논의가 이뤄지길 바란다”는 발언을 인용하며 국민 70%가 여성 왕위 계승을 찬성하는 상황을 정치권이 무시했다고 꼬집었다.

또, 일본 언론들은 유럽의 스페인, 네덜란드, 스웨덴 등 다른 나라 왕실에서 성별을 불문한 장자 승계 원칙이 자리 잡는 상황에서 일본만 시대에 동떨어진 남계 남성 승계를 고집하고 있다고 지적했다.

반면 보수 성향 산케이신문은 황실전범 개정안 통과에 반대한 의원은 전체 10% 미만에 그친다며 이번 개정을 옹호했다.

일본 왕실의 양자가 될 가능성이 있는 옛 왕족의 남계 남성은 현 나루히토 일왕과 약 600년 전의 조상을 공유하는 36∼38촌 관계다.

새로운 황실전범 규정에 맞는 대상은 6명 정도로 알려졌다.