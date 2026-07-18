“당원 뜻과 우려 외면, 옳지 않다고 판단” “한동훈, 윤석열과 정치검찰 조작기소 책임” 페이스북에 “보완수사권 존치, 답 아냐” 보완수사요구권 실효성 강화 등 대안 제시

[헤럴드경제] 더불어민주당 이건태 의원이 무소속 한동훈 의원과 검찰 보완수사권 폐지 문제에 대한 양자 토론을 진행하기로 했다가 하루 만인 18일 취소했다.

이 의원은 이날 페이스북에 “지지해주시는 당원 동지들의 뜻과 우려를 외면하는 것은 옳지 않다고 판단했다”며 “이번 토론은 진행하지 않겠다”고 밝혔다.

앞서 검사 출신인 한 의원은 16일 민주당에 “보완수사권 폐지가 왜 국민의 이익에 반하는지 공개적으로 토론하자”고 제안했다.

이에 검사 출신인 이 의원이 17일 “국민이 보는 앞에서 검찰이 왜 수사권을 가져가서는 안 되는지 하나하나씩 말씀드리겠다”고 응하면서 토론이 성사됐다.

대장동 사건 변호인 출신이기도 한 이 의원은 이날 “제가 토론에 응했던 이유는 한동훈이 윤석열과 함께 정치검찰을 앞세워 조작기소를 주도한 책임자라고 생각했기 때문”이라며 “그 책임을 국민 앞에서 분명히 묻고 싶었다”고 말했다.

그는 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마한 상태다.

한 의원은 이에 대해 “이 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다. 토론에서 일방적으로 밀릴 것 같으니 민주당 정치인들과 일부 지지자들이 도망치라고 압박을 가했다고 들었다”고 말했다.

이어 공개토론을 중계할 예정이던 JTBC를 향해 “민주당 의원 중에는 용기 있는 사람이 한 명도 없으니 앵커나 기자가 민주당 정권의 보완수사 금지 입장에서 물어주시고 제가 국민 앞에서 설명드리겠다”고 말했다.

한편 이 의원은 이날 다른 페이스북 글을 통해 “검찰에 보완수사권을 남겨 경찰을 견제하자는 것은 답이 아니다”면서 “경찰이 부실수사를 할 수 없도록 시스템을 바꿔야 한다”며 보완수사요구권 실효성 강화, 수사 평정 인사반영 등의 방안을 제안했다.